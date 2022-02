Tappoiko Microsoft juuri vuosia kestäneet Office-huijaukset?

Yksi pieni muutos voi olla merkittävä tietoturvan kannalta ja samalla se voi aiheuttaa harmaita hiuksia joillekin Office-käyttäjille.

Microsoft on jo entuudestaan estänyt makrojen ajamisen, mutta ne on voinut hyväksyä yhdellä klikkauksella.

Microsoft tekee muutoksen Office-ohjelmistoon Windowsissa. Kun netistä ladattu tiedosto haluaa jatkossa suorittaa niin sanottuja makroja, käyttäjä ei voi enää oletuksena hyväksyä niitä yhdellä klikkauksella, yhtiö kirjoittaa.

Makrot ovat pieniä, automatisoituja ohjelmanpätkiä, joita voidaan käyttää toistuvien tehtävien suorittamiseen ajan säästämiseksi. Ne ovat kuitenkin myös erittäin yleinen työkalu rikollisille, jotka tällä tavalla valtaavat yritysverkkoja ja jopa asentavat niihin kiristysohjelmia.

Sen sijaan, että käyttäjälle esitettäisiin kysely makrojen hyväksymiseksi, tästä eteenpäin Microsoft esittää oletuksena punaisen turvallisuusvaroituksen, jonka mukaan tiedoston makrot on estetty. Varoitus ohjaa lisätietoihin.

Uusi varoitus ohjaa lisätietoihin, eikä salli makrojen hyväksymistä.

– Oletus on entistä turvallisempi ja sen odotetaan pitävän yhä useamman käyttäjän turvassa mukaan lukien kotikäyttäjät ja johdettujen organisaatioiden tietotyöläiset, Microsoft kirjoittaa.

Varoituksella on paikkansa, sillä on nähty monia tapauksia, joissa verkkorikolliset ovat onnistuneet harhauttamaan ihmiset klikkaamaan makrot päälle.

Kyse on VBA-makroista (Visual Basic for Applications), joiden estäminen oletuksena voi aiheuttaa ongelmia Officen kunnollisille käyttäjille. Jatkossa makrot pitää hyväksyä menemällä tiedoston ominaisuuksiin ja laittamalla ruksi niiden sallimiseksi, The Verge kertoo.

Muutos koskee Access-, Excel-, PowerPoint-, Visio- ja Word-ohjelmia ja alkaa tulla vähitellen saataville huhtikuusta lukien. Microsoft aikoo myöhemmin ulottaa muutoksen myös vanhoihin Officeihin aina Office 2013:a myöten.