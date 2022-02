Suomalainen asiantuntija päätti kiusata nettihuijaria ja kehottaa muita toimimaan samoin – jos tietää, mitä on tekemässä.

Tietokirjailija Petteri Järvinen sai viestin Facebook Messengerissä kaapatulta tililtä. Joku kyseli hänen puhelinnumeroaan. Kyseessä oli tyypillinen huijaus Facebook-tilin kaappaamiseksi, mutta Järvinen päätti kokeilla jotain uutta ja vastasi kyselyyn lähettämällä oikean puhelinnumeronsa.

Petteri Järvinen antoi huijarille oikean numeronsa. Siihen sisältyy riskinsä.

Huijari vastasi väittämällä, että hän osallistuu numerolla johonkin kilpailuun ja pyysi Järvistä odottamaan koodin sisältävää viestiä. Jonkin ajan päästä puhelimeen tuli nelinumeroinen Facebookin tunnistuskoodi turkin kielellä varustettuna huijarin alkuperästä todistaen. Tämä on koodi kaksivaiheista tunnistautumista varten. Jos sen luovuttaa huijarille, hän voi kaapata Facebook-tilin.

Järvinen antoi väärän koodin, mutta se ei huijaria tuntunut hetkauttavan. Hän sai huijarilta viestin, jonka mukaan he olivat voittaneet 8100 euroa, josta puolet menisi Järviselle. Enää tarvittaisiin pankin tiedot rahojen luovuttamiseksi.

Mysteerikisa tuotti mojovan potin, väitti huijari.

– Viimeistään tässä vaiheessa on selvää, että huijaus on varsin työläs – se sitoo huijarin koneen ääreen ja pakottaa tämän käyttämään ahkerasti Googlen käännöskonetta (ellei apuna sitten ole paikallisia suomalaisia), Järvinen pohtii blogissaan.

” Minä luulen, että olet turkkilainen huijari.

Pankkitietojaan Järvinen ei toki antanut, vaan hän luovutti väärän käyttäjätunnuksen ja sitten valitti huijarille, ettei mitään kuitattavaa siirtoa ole näkyvissä. Kun huijari kysyi, onko numero oikea, Järvinen paljasti korttinsa.

Järvisen kysymykseen ei tullut vastausta.

– Mitä luulet? Minä luulen, että olet turkkilainen huijari. Paljonko olet ansainnut rahaa tällä huijauksella, Järvinen kysyi saamatta koskaan vastausta.

Petteri Järvinen herättelee kapinaliikettä suomalaisten keskuudessa.

– Entä, jos ottaisimme tavaksi huijata huijareita, maksaa potut pottuina? Syöttäisimme aina kalastelulomakkeisiin keksittyjä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, tilinumeroita ja koodeja.

– Jos riittävän moni suomalainen toimisi näin, sana voisi levitä ja huijarit oppisivat karttamaan suomalaisia uhreja tietäen, että huijarien huijaaminen on maan tapa.

Blogin kommenteissa on huomautettu, ettei huijarin huijaaminen luultavasti ole heille mitään uutta eikä se välttämättä kuluta juurikaan heidän aikaansa, kun vastaavia huijauksia on käynnissä lukuisia samaan aikaan. Lisäksi siihen kuluu itseltä aikaa, kun vaihtoehtona olisi yksinkertaisesti jättää huijausviesti kokonaan huomiotta.

– Totta, se vie aikaa – mutta uhrilla on etulyöntiasema, koska huijari joutuu odottamaan hänen vastaustaan, ei päinvastoin. Uhri voi pitää huijausta elossa aina, kun siihen on sopiva väli. Ehkä tämä on toivotonta, mutta jotain kannattaa yrittää. Toisen posken kääntäminen ja kärsiminen kaikessa hiljaisuudessa on kohtuutonta, Järvinen vastaa bloginsa kommenteissa.

” Huijaamisessa on omat riskinsä, eikä sitä kannata tehdä ellei tiedä, mihin on ryhtymässä.

Järvinen muistuttaa, että huijaamisessa on omat riskinsä, eikä sitä kannata tehdä ellei tiedä, mihin on ryhtymässä. Hän sanoo tiedostavansa, että hänen numeronsa saattaa tämän myötä päätyä häirikkösoittajille tai muihin huijauksiin.

– Väärien tietojen syöttäminen voi jossain tapauksissa olla vastoin lakia. Aina voi tosin vedota näppihäiriöön, eivätkä huijarit tule Suomeen vaatimaan oikeutta itselleen, Järvinen kirjoittaa.

Se mitä huijausviestin saaja voi ainakin tehdä, on yrittää tavoittaa huijauksessa käytetyn kaapatun tilin omistaja jotain toista reittiä ja varoittaa häntä asiasta.

Tämän Facebook-huijauksen jälkeen konna pyyteli puhelinnumeroa uudestaan, mutta nyt saman uhrin Instagram-tilin kautta. Järvinen vastasi voivansa niin tehdä, mutta huijarista ei ole sen koommin kuulunut.