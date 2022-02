Grafiikan laskentaan tarkoitettu suoritin voidaan valjastaa käyttäjien seurantaan, uusi tutkimus todistaa Bleeping Computerin mukaan.

Grafiikkasiru on yleisesti osa tavallista suoritinta.

Sinut voidaan yksilöidä tietokoneessasi ja puhelimessasi olevan sirun avulla ja siten luoda sormenjälki pitkäkestoista tarkkailua varten, ranskalais-, israelilais- ja australialaisyliopistojen yhteistutkimuksessa (pdf) selvitettiin. Asiasta kirjoittaa Bleeping Computer.

Seurannan mahdollistaa näytönohjain eli grafiikkasuoritin eli gpu (graphics processing unit). Kyse ei ole vain erillisistä näytönohjaimista, jotka asennetaan kortteina tietokoneeseen pelaamista ja muuta raskasta grafiikan käsittelyä varten. Gpu-siru löytyy kaikista tietokoneista ja puhelimista vähintään piirisarjaan integroituna.

Tutkimuksessa oli mukana yli 2500 laitetta ja 1605 erilaista gpu-kokoonpanoa. Kaikissa testiskenaarioissa tutkijat totesivat gpu:n tarkentavan käyttäjien seurantaa selvästi sekä tietokoneissa että mobiililaitteissa. Seurannassa käytettiin WebGL-tekniikkaa, joka löytyy kaikista merkittävistä nettiselaimista.

Tutkijoiden mukaan jokainen grafiikkasiru on riittävän yksilöllinen sormenjäljen luomista varten, vaikka kaksi samalta liukuhihnalta poimittua sirua olisi paperilla täsmälleen samanlaisia. He myös esittävät erilaisia keinoja gpu:hun perustuvat seurannan rajoittamiseksi tai estämiseksi, mutta niissäkin on ongelmia. Pahimmassa tapauksessa ne estäisivät tärkeitä verkkopalveluja toimimasta.

Samaan aikaan nykyinen lainsäädäntö on aikaansa jäljessä ja keskittyy edelleen pitkälti seurannassa perinteisesti käytettyjen evästetiedostojen rajoittamiseen.

Google on aloittanut hankkeen perinteisistä evästetiedostoista luopumiseksi käyttäjien seurannassa. Yhtiö on esittänyt parikin vaihtoehtoista menetelmää tietojen keräämiseksi mainosten kohdentamista varten Chrome-selaimessa. Kumpaakin menetelmää on arvosteltu käyttäjien kannalta huonoksi.

Lue lisää: Google tekee muutoksen: Näin Chrome seuraa sinua jatkossa

Ihmisten seuranta mainontaa ja muita tarkoituksia varten on iso bisnes ja siltä on erittäin vaikea välttyä. Tiesitkö esimerkiksi, että myös älytelevisiosi tarkkailee tekemisiäsi?

Lue lisää: Hammastahnamainos herätti epäilyt – tällä tavalla sinua seurataan