Suomalaisille lähetetään sähköpostitse pornokiristyshuijauksia, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa. Ilmoituksia on tullut viime päivinä useita.

Viesteissä huijari väittää kuvanneensa uhria salaa haittaohjelman avulla ja vaatii tältä lunnaita. Viestissä on bitcoin-osoite, johon tulisi maksaa lunnaita 1400 euron edestä.

Viesti on huijaus, eikä siihen tule reagoida mitenkään.

– Kiristysviestien kirjoitusasut vaihtelevat. Yhteistä huijauksille on se, että huijari luo niissä huijauksen kohteena olevalle ihmiselle häpeän ja kiireen tuntua ja väittää murtautuneensa viestin vastaanottajan laitteelle. Samalla teemalla on lähetetty runsaasti viestejä myös aiempina vuosina, mutta käännökset ovat olleet silloin laadultaan heikompia, Kyberturvallisuuskeskus kirjoittaa.

Viestit tulevat pääosin otsikolla Viimeinen varoitus! Kaikki tietosi on kopioitu Kirjautuminen onnistui.

Koko kiristyskirje on luettavissa jutun lopussa. IS Digitodayn näkemässä kiristysviestissä ei ollut skandinaavisia merkkejä.

Kiristysviesteissä olevat bitcoin-osoitteet ovat yksilöllisiä, ja mahdollisen oman osoitteen voi raportoida Bitcoin Abuse -sivustolla sextortion-nimikkeellä.

Viranomaisen mukaan kaikki aiemmissa kampanjoissa kiertäneet viestit ovat huijausta, eikä lunnaita pidä missään nimessä maksaa. Näyttöä esimerkiksi videoinnista tai tietokoneiden saastuttamisesta haittaohjelmalla ei ole missään vaiheessa saatu. Myös väitteet esimerkiksi kaapatuista yhteys- tai kontaktitiedoista ovat tiettävästi perättömiä.

Alla on kiristysviesti kokonaisuudessaan.

Tervehdys.

Troijalaisvirus on vaarantanut jarjestelmasi.

Se on paassyt laitteeseesi kaymiesi aikuisten portaalien kautta.

Joissain raflaavissa videoissa on haitallista koodia, joka aktivoituu sen jalkeen, kun ne on kytketty paalle. Kaikki tiedot on jo kopioitu palvelimilleni.

Minulla on taysi maaraysvalta laitteeseesi, jolla kaytat internetia.

Naen nayton, voin kayttaa mikrofonia ja kameraa. Et huomaa sita vastaavasti.

Olen jo tallentanut nayton.

Olen editoinut videon pornovideosta, jota katselit tuolloin, ja masturbaatiostasi.

Kasvosi nakyvat selvasti. En usko, etta tuollainen sisalto olisi hyvaksi maineellesi.

Minulla on ehdoton paasy yhteystietoihisi ja sosiaalisen median profiileihisi. Voin lahettaa taman videon sahkopostistasi tai messengeristasi.

Jos et halua antaa taman tapahtua, sinun on vain otettava yksi yksinkertainen askel.

Siirra vain 1400 EUR (euro) Bitcoin-lompakkoon: [osoite poistettu](bitcoin-ekvivalenttina siirtohetken valuuttakurssin mukaan).

Loydat ohjeet tahan Googlesta.

Maksun jalkeen poistan videon ja viruksen laitteestasi. Sen jalkeen kukaan ei enaa hairitse sinua.

Jos en saa maksua taman ajanjakson jalkeen, kaikki tietosi ja videosi tulevat julkisiksi.

Annan sinulle 2 tyopaivaa.

Minulle ilmoitetaan, kun olet lukenut sahkopostin.

Ajastin kaynnistyy valittomasti.

Ei kannata valittaa mihinkaan, ei myoskaan poliisille. Lompakkoni ja postini eivat ole jaljitettavissa.

Jos saan selville, etta olet jakanut taman viestin kenellekaan muulle, video levitetaan valittomasti.

Tuhoan maineesi ikuisesti, ja kaikki tietosi tulevat julkisiksi.

Kaikki tietavat intohimostasi pornosivustoihin ja muuhun. Salasanojen vaihtaminen ei auta, koska kaikki tiedot ovat jo palvelimillani.

Alkaa unohtako, etta maine on erittain tarkea, ja olkaa jarkevia!