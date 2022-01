Yhdysvaltain kyberturvallisuusvirasto CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) kehottaa maan organisaatioita varautumaan kyberhyökkäyksiin uutiskirjeessään (pdf). Vaarana on palvelujen keskeytyminen sekä yleisen turvallisuuden vaarantuminen.

Viranomainen nostaa esiin Ukrainassa nähdyn kyberhyökkäyksen, jossa monien ministeriöiden verkkosivut ”tuhrittiin” eli varustettiin hyökkääjien viesteillä.

CISA:n mukaan kyseessä ei ollut pelkkä propagandatemppu, sillä samaan aikaan Ukrainaa vastaan toteutettiin tuhoisa kyberhyökkäys, jossa pyyhittiin tietoja Windows-koneilta ja tärveltiin laitteistoja.

Tuhoisan haittaohjelman käyttö on hälyttävää, sillä vastaavia hyökkäyksiä on nähty aiemminkin, kuten NotPetya ja WannaCry. Niiden tarkoitus on aiheuttaa maksimoitua tuhoa infrastruktuurille.