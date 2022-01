Varo uudenlaisia huijauksia – laita luuri kiinni, jos saat tällaisen soiton

Puhelinhuijarit ovat valjastaneet muun muassa robottipuhelut käyttöönsä.

Suomeen tulee uudenlaisia huijauspuheluita, kertoo Suomen tietoturvaviranomainen eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Nauhoitetuissa huijausviesteissä on esiinnytty poliisina. Suomalaisista matkapuhelinnumeroista on soiteltu huijausviestejä, joissa englanninkielinen ääni väittää soittavansa poliisilaitokselta. Viestit ovat huijausta.

Automatisoidut puheviestit eli robottipuhelut ovat Suomessa kiellettyjä ilman erillistä suostumusta. Aiheesta on annettu Suomessa rangaistus.

Lue lisää: Viranomainen päätti: Vihattu markkinointikeino on myös laiton

Lue lisää: Suomalaisille tulee hämäriä robotti­soittoja – sano, ettei kiinnosta ja lyö luuri kiinni

Lue lisää: Lehtiä myytiin robottipuheluilla – sakot konkurssiin menneelle kustantajalle

Suomessa nähtiin viime vuonna robottipuhelukampanjoita. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan nauhoitetuissa robottipuheluissa ollaan tekevinään markkinatutkimusta, kyselyä tai muuta vuorovaikutteista yhteydenottoa, mutta numeronäppäimillä annetut vastaukset eivät välttämättä edes vaikuta mihinkään.

Robottipuheluissa on myös esiinnytty suun terveyden tutkijoina ja yritetty myydä sähköhammasharjoja.

Lue lisää: Puhelinsoittokampanja kysyy 20 euron hammasharjasta: ”Nyt odotan peloissani puhelinlaskua”

Myös teknisen tuen puheluhuijausten joukossa on havaittu poikkeava ilmiö. Siinä missä huijarit yleensä väittävät soittavansa Microsoftilta, puheluita on tullut nyt teleoperaattorien nimissä. Tavoite on sama, eli päästä käsiksi uhrin pankkitiliin.

Lue lisää: Jos tieto­koneellesi aukeaa tällainen näkymä, lopeta heti

Lue lisää: Huijareiden uusi kikka: Näillä sanoilla soittaja yritti saada Joukon, 49, siirtämään rahat tililtään

Kyberturvallisuuskeskus kertoo myös, että ulkomaisena poliisiviranomaisena esiintynyt soittaja on koettanut huijata pääsyä tietokoneelle ja verkkopankkiin. Puheluita on tullut ainakin venäjäksi.

Lue lisää: Suomeen tulee huijaus­puheluita venäjäksi – huijarit netonneet jo satoja tuhansia

Lisäksi suomalaiset ovat saaneet myös meksikolaisista suuntanumeroista WhatsApp-viestejä, joissa uhkaillaan perheenjäsenen kaappaamisella. Tämän voisi estää maksamalla 1500 euroa.

Huijauspuhelu kannattaa katkaista heti ilman keskustelua soittajan kanssa.