Iso kyberisku Ukrainan hallintoa vastaan

Isku tapahtui yön aikana ja siihen sisältyi uhkaus.

Ukrainassa useille hallinnon verkkosivuille on tehty kyberhyökkäys, maa kertoo. Esimerkiksi useiden ministeriöiden verkkosivuille ei parhaillaan pääse.

Ukrainan opetusministeriö tiedottaa Facebookissa, että ministeriön verkkosivu on alhaalla globaalin kyberhyökkäyksen vuoksi. Hyökkäys on päivityksen mukaan tehty viime yönä.

Ulkoministeriön sivusto on niin ikään alhaalla. Uutistoimisto AFP kertoo, että jonkin aikaa sivulla näkyi ukrainaksi, venäjäksi ja puolaksi kirjoitettu viesti, jossa käskettiin "pelkäämään ja odottamaan pahinta".

Jännitteet Venäjän ja länsimaiden välillä ovat olleet Ukrainan tilanteen vuoksi hyvin kireät, eikä tämän viikon neuvotteluissa ole syntynyt tulosta.

Toistaiseksi ei tiedetä minkään tahon ottaneen vastuuta iskusta.

Valtiollisia kyberoperaatiota on usein vaikea näyttää toteen, sillä ne toteutetaan kiistettävyyden periaatteella, jossa iskujen tilaaja ei ole yhdistettävissä varsinaiseen hakkerointiin ja voi siten kiistää osallisuutensa.

Valtiollisten toimijoiden lisäksi verkossa on myös runsaasti poliittisesti motivoituneita toimijoita.

Kun Venäjää syytettiin sekaantumisesta Saksan vaaleihin kyberhyökkäyksin vuonna 2017, presidentti Vladimir Putin kommentoi APP:n mukaan asiaa seuraavasti:

– He [hakkerit] ovat kuin taiteilijoita. Jos he ovat hyvällä tuulella, he heräävät aamulla ja alkavat maalata kuviaan. Hakkerit ovat samanlaisia. He heräävät aamulla, lukevat joistakin muutoksista kansainvälisissä suhteissa ja jos he ovat patrioottisia, he alkavat antaa panoksensa siihen, minkä he uskovat olevan hyvä taistelu niitä vastaan, jotka puhuvat pahaa Venäjästä. Onko se mahdollista? Teoriassa se on mahdollista.

Venäjäpidetään syyllisenä useampaan aikaisempaan Ukrainaa vastaan tehtyyn kyberhyökkäykseen. Merkittävin niistä on joulukuussa 2015 tapahtunut isku Prykarpattyaoblenergon voimalaitokseen Ivano-Frankivskissa. Isku katkaisi sähköt sadoilta tuhansilta ukrainalaiselta.

Juttua on täydennetty lisätiedoilla.