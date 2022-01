Moni haittaohjelma tekee rahaa louhimalla kryptovaluuttoja. Samaa tekee Norton 360 -tietoturvaohjelmisto.

Suositun Norton 360 -tietoturvaohjelman mukana toimitetaan Norton Crypto -niminen ohjelma, joka ”louhii” eli valmistaa Ethereum-kryptovaluuttaa. Asia käy ilmi Nortonin kysymyksiä ja vastauksia -sivuilta.

Louhijasovellus asennetaan tietokoneeseen automaattisesti muun ohjelmiston ohessa. Virtuaalivaluutan valmistaminen ei tapahdu automaattisesti, vaan siihen pyydetään käyttäjän lupa. Louhintaa tehdään koneen ollessa käyttämättömänä.

Norton ottaa louhituista tuotoista 15 prosentin provision. Käyttäjälle jäävä osuus siirretään Coinbase-palvelussa olevaan lompakkoon.

Ethereumin valmistaminen ei myöskään onnistu kaikissa tietokoneissa. Laitteessa on oltava vähintään 6 gigatavun muistilla varustettu Nvidian näytönohjain.

Kryptovaluuttojen louhiminen uhrien koneella on eräs haittaohjelmien tapa tehdä rahaa levittäjilleen. Siksi on erikoista, että tämänkaltainen ominaisuus on nimenomaan haittaohjelmia vastaan taistelevassa ohjelmistossa.

Toiminta on myös reilusti ympäristöä rasittavaa. Toiminta kuluttaa runsaasti sähköä, eikä louhija pääse kaikkien valuuttojen tapauksessa välttämättä edes omilleen sähkölaskun jälkeen.

ilmiö ei ole aivan uusi. Ilta-Sanomat Digitoday kertoi asiasta alun perin kesäkuussa. Se kuitenkin kertoo netin toimintalogiikasta, jossa vanhatkin asiat saattavat mennä viraaliksi eli levitä raivokkaasti sosiaalisessa mediassa isollakin viiveellä.

Lue lisää: Virittikö suosittu virustutka ansan käyttäjilleen? Kallis paukku uhkaa

Netinkäyttäjien keskuudessa asiasta on syntynyt suuri poru. Reddit-palvelussa aiheesta on kirjoitettu yli 1000 kommenttia. Joukossa on muun muassa seuraavia:

– Lol, he perivät 15 prosentin louhintamaksun. Mikä huijaus.

– Lähettäkää puolestanne heille lasku, joka on 15 % sähkölaskustanne.

– Se on viraalista [eli viruspohjaista markkinointia], mikä on ironista tietoturvafirman ollessa kyseessä. 15 % on ahne siivu etenkin maksullisen tilauksen päälle perittynä. Haistakoot paskan.

– Pahinta on, että tämä on turhaa. Ethereum muuttuu työpohjaisesta [proof of work] konsensusalgoritmista [sähköä vähemmän käyttäväksi] validaattoripohjaiseksi [proof of stake]. Toisin sanoen he tekevät PR-itsemurhan kuuden kuukauden tuottojen suhteen.

– Se ei voi olla millään tavalla kannattavaa loppukäyttäjälle 15 % provision jälkeen. Eikö tämän pitäisi olla laitonta?