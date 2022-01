Striimauspalveluiden kova kilpailu poikii tarjouksia. Sellaisella yrittää myös uusi huijaus ratsastaa. HBO Maxia ei ole tiedossa, raju kuukausiveloitus kylläkin.

Suomalaisia houkutellaan tilausansaan sähköpostikampanjalla, jossa tarjotaan suoratoistopalvelu HBO:n vuositilausta 3 eurolla. Tarjous on valheellinen ja johtaa kahdesti kuukaudessa tapahtuvaan 33,50 euron laskutukseen.

IS on saanut useita yhteydenottoja aiheesta.

Sekä huijausviesti että sen takana oleva verkkosivu ovat verrattain hyvin muotoiltuja, mutta sisältävät kirjoitusvirheitä

Huijaussähköposteja on lähetetty monille suomalaisille. Kuvakaappaus viestistä.

Verkkosivu kysyy aluksi käyttäjän täydelliset yhteystiedot ja sen jälkeen maksukortin tiedot.

Verkkosivu on ulkonäöltään varsin uskottava. Merkintää kahdesti kuukaudessa tapahtuvasta veloituksesta on vaikea erottaa. Kuvakaappaus.

Monille tilausansoille tyypillisesti tieto hinnasta on kirjoitettu verkkosivulle huomaamattoman pienellä fontilla. 3 euron maksaminen ei tuo uhrille HBO:ta.

Kirjoitushetkellä maailman suosituin verkkoselain Chrome ei varoita petollisesta sivustosta. Kilpaileva Microsoftin Edge antaa varoituksen.

Huijaus on varsin uskottava, sillä suoratoistopalveluiden kilpailu on parhaillaan erittäin kovaa. HBO Nordic muuttui hiljattain HBO Maxiksi, ja palvelua on tarjottu kuluttajille aggressiivisella hinnoittelulla. Huijaussivu puhuu edelleen HBO Nordicista, mutta tämä jää helposti huomaamatta.

Vanhan nyrkkisäännön mukaan liian hyvältä kuulostava tarjous tuskin on tosi. Se pätee myös tähän tarjoukseen.