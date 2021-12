Poliisi varoittaa huijauksista, jotka alkavat venäjänkielisellä puhelulla pankin nimissä.

Venäjänkielisiin henkilöihin kohdistetut pankki- ja luottokorttitietojen kalastelut ovat nousseet uudeksi rikosilmiöksi Kaakkois-Suomessa viimeisten viikkojen aikana. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen mukaan huijaussoittoja tehdään pankkien tai muiden suurten organisaatioiden nimissä.

Yhteistä kaikissa huijauksissa on se, että venäjänkieliset henkilöt saavat puhelun ulkomaalaisesta numerosta tai numeroista, jotka näyttävät kuuluvan suomalaisille pankeille. Soittaja puhuu venäjää ja esiintyy joko pankin tai kansainvälisen organisaation työntekijänä.

Puheluun vastaavaa pelotellaan esimerkiksi hänen pankkitilinsä väärinkäytöksellä. Muita verukkeita soitolle ovat esimerkiksi korttimaksun vahvistaminen tai henkilötietojen väärinkäyttö verkko-ostoksissa. Henkilöä pyydetään kertomaan pankki-, luottokortti- ja henkilötietonsa ja joissakin tapauksissa myös hyväksymään etäyhteys tietokoneelleen.

Pyydetyillä tiedoilla rikollinen pystyy kirjautumaan suoraan huijauksen uhrin tilille ja siirtämään rahaa pois tililtä. Rikoksia tutkitaan petoksina.

Suomeen on jo pitkään tehty valtava määrä englannin- ja joissakin tapauksissa suomenkielisiä huijauspuheluja. Tyypillisesti niitä tehdään esimerkiksi Microsoftin nimissä, ja soittaja väittää vastaajan tietokoneessa olevan kriittinen ongelma. Sen korjaamiseksi soittaja haluaa etäyhteyden koneeseen. Todellisuudessa tavoitteena on varastaa rahat.

Venäjänkieliset puhelut ovat nousseet ilmiöksi syksyn mittaan. Keskusrikospoliisi varoitti niistä joulukuun puolivälissä ja kertoi, että huijarit ovat onnistuneet tekemään petoksia yli 200 000 euron edestä. Huijauksista on tehty kymmeniä rikosilmoituksia.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kuitenkin korostaa, että heidän tietämissään tapauksissa lopputulos on usein ollut onnellinen.

Huijausyrityksiä on ollut Kaakkois-Suomen alueella paljon, mutta onneksi moni on jäänyt yritykseksi henkilön ymmärrettyä ajoissa, että kyseessä on huijaus.

Poliisi ei spekuloi tiedotteessaan, miksi puheluja tehdään nyt venäjäksi. Niiden takana saattaa piillä ajatus siitä, että venäjänkieliset ovat kielimuurin takia suomen- ja ruotsinkielistä väestöä heikommin informoituja meneillään olevista huijausaalloista.