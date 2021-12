Rikolliset varastavat henkilökohtaisia tietoja McAfeen nimissä lähetettävillä sähköposteilla.

Huijausten tunnistaminen on muuttunut vaikeammaksi, mutta viestien pienet yksityiskohdat voivat kertoa paljon.

Suomalaisille on lähetetty sähköpostitse suomenkielisiä huijausviestejä, joissa heitä houkutellaan uusimaan McAfee-virustutkan tilaus. IS Digitodayn näkemät viestit on otsikoitu esimerkiksi ”Tietokoneesi saattaa olla vaarassa. Uudista McAfee Antivirus”.

Sähköpostien lähettäjäksi on merkitty McAfee Alert, mutta sen takana oleva sähköpostiosoite ei kestä lähempää tarkastelua. Samasta huijauksesta kirjoitti sunnuntaina suomalainen Netin ansoja -blogi.

Väitteet tarjouksesta johtavat vaaralliseksi luokitellulle palvelimelle, ja viesteissä muun muassa kehotetaan vastaanottajaa ”vahvistamaan tietonsa”. Ilmeisesti tarkoituksena on kerätä henkilökohtaisia tietoja ja mahdollisesti myös maksutietoja.

Huijaus saattaa olla peräisin Venäjältä. BBC kirjoitti samankaltaisesta McAfeeksi tekeytyneestä huijauksesta marraskuussa.

Vastaavia huijauksia on nähty ja nähdään jatkossakin mitä erilaisimmilla koukuilla eri yhtiöiden ja muiden tahojen nimissä. Tärkeintä on muistaa, ettei mitään verkkolinkkiä tule painaa olematta ensin täysin varma sen aitoudesta.

Viesteissä herätellään kiireen tuntua väittämällä, että suojaus ei enää toimi. Kuvakaappaus.

Tietokoneella voit viedä hiiren osoittimen linkin päälle ja tarkastella näin, minne linkki johtaa painamatta sitä auki. Tämä auttaa tunnistamaan huijauksen monessa tapauksessa, mutta ei aina. Joskus linkit on esimerkiksi lyhennetty niin, ettei niiden lopullisesta määränpäästä saa tällä tavalla selvää.

Puhelimessa voit painaa linkkiä pitkään sen näkemiseksi, mutta vaarana on linkin avaaminen vahingossa.

Lue myös viestit huolellisesti kirjoitusvirheiden ja muiden outouksien varalta. Esimerkiksi tässä McAfee-huijauksessa sähköpostissa näkyy ruotsia suomen kielen seassa, kun alennus-sanan sijaan on käytetty sanaa rabat.