Asiakas tuli pankkinsa kanssa siihen tulokseen, että kortin väärinkäytön takana on useimmille tuntematon Visa Account Updater -palvelu.

Vantaalla asuva Katja Heljomaa joutui hiljattain katsomaan vierestä, kun hänen varastetuksi ilmoittamansa Visa-luottokortti uusittiin ja myös uutta korttia alettiin heti käyttää väärin. Hän näki kortiltaan välittömästi 68 luvatonta veloitusyritystä, ja laskulta löytyi vääriä ostoksia noin 300 euron edestä. Pankki hyvitti ne heti.

– Luottokorttini tiedot varastettiin, ja suljin kortin. Ennen kuin uusi kortti ehti kotiin, olivat sen tiedot jo vuotaneet Visan toimesta ja uudella kortilla oli tehty ostoksia, Heljomaa väittää.

Heljomaan mukaan OP-pankin kanssa tuli vahvistettua, että väärinkäyttö johtui Visan pankeille suunnatusta palvelusta, joka tarjoaa luotetuille kauppiaille automaattisesti uusitun kortin tiedot. Kaikki OP:n Visa-kortit ovat olleet tämän Visa Account Updater -palvelun (VAU) piirissä vuoden 2020 alusta. Visan kilpailija Mastercard tarjoaa pankeille vastaavaa palvelua nimeltä Automatic Billing Updater.

– Uusikin kortti suljettiin ja mitä tapahtui? Jälleen uudella numerolla yritettiin tehdä ostoksia ja se epäonnistui, koska olin itse laittanut verkko-ostosten rajaksi nollan, Heljomaa sanoo.

Heljomaan mukaan OP sai asian lopulta hoidettua, eikä kolmannen kortin laskulle enää toistaiseksi ole tullut vääriä ostoja.

Katja joutui sulkemaan kortteja urakalla.

– Eniten häiritsee se, etteivät ihmiset tiedä kenelle tiedot annetaan, kun eivät tiedä edes tällaisen palvelun olemassaolosta. Tämähän palvelee vain kauppaa, ei kuluttajaa, Heljomaa arvioi.

” Eniten häiritsee se, etteivät ihmiset tiedä kenelle tiedot annetaan, kun eivät tiedä edes tällaisen palvelun olemassaolosta.

OP:n mukaan kauppiaan tehtävä on sopia kuluttajan kanssa, kuinka maksukortin tietoja käytetään. VAU on tarkoitettu helpottamaan kuluttajan elämää ja siitä kerrotaan pankin korttisopimuksen tekemisen yhteydessä sekä ehtojen muuttuessa.

– Automaattisesti kortti ei VAU-palvelun piiriin päädy, vaan asiakas sopii kauppiaan kanssa maksukortin tietojen käytöstä antaessaan kortin tiedot ensimmäistä kertaa palveluun ja hyväksyessään palvelun ehdot, vakuuttaa OP:n korteista vastaava johtaja Teemu Korte.

OP ei ota kantaa yksittäisten asiakkaiden tapauksiin, joten Korte ei kommentoi Heljomaan kortin väärinkäytön syitä. Kortilla maksettavasta jo aloitetusta jatkuvasta palvelusta voi kuitenkin joissain tapauksissa tulla oikeudettomia tapahtumia myös uudelle kortille, jos korttitiedot ovat päätyneet vääriin käsiin. Tällaisissa tapauksissa tapahtumista ei koidu kuluttajalle kustannuksia.

VAU siis toimii myös silloin, kun kortti uusitaan edellisen varastamisen takia. OP on muuttamassa prosessiaan siten, että väärinkäytön vuoksi suljetun kortin korvaavan kortin tietoja ei välitetä kauppiaille VAU-palvelun kautta.

– Tällä hetkellä VAUn kautta välitetään kauppiaalle uuden kortin tiedot myös silloin, jos vanha kortti on joutunut väärinkäytetyksi ja suljettu sen vuoksi. Pankki voi tarpeen mukaan estää tietojen välittämisen korttikohtaisesti, Korte selvittää.

” Tällä hetkellä VAUn kautta välitetään kauppiaalle uuden kortin tiedot myös silloin, jos vanha kortti on joutunut väärinkäytetyksi ja suljettu sen vuoksi.

Heljomaa sanoo, että hänen tapauksessaan pankki ei estänyt tietoja korttikohtaisesti, vaan kauppakohtaisesti.

– Itse jouduin käyttämään paljon aikaa pankin kanssa, kun ostosyrityksiä käytiin yksi kerrallaan läpi ja mietittiin, olenko tehnyt itse ostoksen vai ei. Ja sitten yksi kauppa kerrallaan estettiin, ettei tämä kauppa enää saa korttini tietoa.

OP ei tällä hetkellä tarjoa palvelua, josta asiakas näkisi listan kaikista uuden kortin tiedot saavista tahoista.

Luottokorttivaras ei kuitenkaan saa tietoonsa uuden kortin tietoja VAUn kautta. Sen sijaan palvelu välittää uuden kortin tiedot kauppiaalle, mikäli välittämistä ei estetä manuaalisesti. Kortteen mukaan kuluttaja voi ilmoittaa pankilleen halustaan olla käyttämättä VAU-palvelua tai estää uusien tietojen luovuttamisen kauppiaalle.

– Asiakas voi estää oman korttinsa tietojen välittämisen joko tietyille kauppiaille tai kokonaan VAU-palveluun ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kuluttaja voi ilmoittaa OP:lle halustaan olla käyttämättä VAU-palvelua.

Käytännöissä voi olla pankkikohtaisia eroja, mutta kuvatun kaltaisen väärinkäytön estämisestä ja väärinkäytöstä aiheutuvista tappioista vastaa kortin liikkeeseenlaskija eli pankki.

Ei ole tiedossa, miten tai kuka alun perin varasti Heljomaan kortin tiedot. On mahdollista, että uuden kortin tiedot olivat päätyneet epärehelliselle verkkokauppiaalle, joka on päässyt osaksi VAU-palvelua ja on sitten käyttänyt tietoja väärin. OP:n mukaan Visalla on kuitenkin tarkat kriteerit mukana oleville kauppiaille muun muassa väärinkäytön osalta.

Korte ei näe, että VAU-palvelu aiheuttaisi korttien väärinkäyttämistä laajassa mitassa. Visalla on selkeät säännöt, jotka auttavat kuluttajaa saamaan rahansa takaisin. Kuluttajan pitää kuitenkin ensin tunnistaa epätavalliset korttitapahtumat ja ilmoittaa niistä pankilleen.

– Rikokset ovat yksittäisiä ja niitä tapahtuu erittäin vähän, puhutaan yksittäistapauksista, Korte sanoo.

” VAU-palvelu kuulemma helpottaa asiakkaan arkea. Itse en vielä ole huomannut kuin ongelmia.

Katja Heljomaa jää pyörittelemään päätään.

– VAU-palvelu kuulemma helpottaa asiakkaan arkea. Itse en vielä ole huomannut kuin ongelmia.

OP uusii automaattisesti satoja tuhansia kortteja vuodessa. Valtaosa on normaaleja kortin vanhenemisesta johtuvia uusintoja.