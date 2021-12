Varo: Näin Sanna Marinin, Ville Haapasalon ja Renny Harlinin nimissä huijataan

Huijauksessa yhdistyvät tutut kasvot, väärennetyt uutissivustot sekä ”sijoittaminen”.

Suomalaisia houkutellaan kryptovaluuttasijoitushuijauksiin Facebook-viestein ja sähköpostitse.

Facebookissa viestiä levitetään haittaohjelmalla, joka tekee julkaisuja tilin omistajan nimissä ja merkitsee viestiin 99 kaveria, jolloin viesti näkyy myös heidän seinällään.

Ville Haapasalo on yksi julkkiksista, joiden kasvoja käytetään huijauksissa.

Viestissä väitetään Ville Haapasalon tai Renny Harlinin kertovan sijoituksistaan, joita ”asiantuntijat ylistävät ja pankit kammoksuvat”.

Linkit johtavat Facebookista varsin taitavasti väärennetyille uutissivuille. Nämä puolestaan linkittävät uskottavan oloisille verkkosivuille, jotka houkuttavat uhrin käymään väitettyä kryptovaluuttakauppaa.

Jos sinut merkitään osaksi huijausviestiä Facebookissa, poista merkintä omalta kohdaltasi sekä ilmoita tilin omistajalle asiasta ja pyydä häntä poistamaan julkaisu. Lisäksi Facebookin asetuksia kannattaa muokata siten, että merkitsemisesi julkaisuihin vaatii hyväksyntää sinulta.

Myös pääministeri Sanna Marinin (sd) nimissä tehdään huijauksia. Valeuutissivustoille houkuttelevat linkit tulevat sähköpostitse.

Kaikissa huijauksissa käytettyjen väärennettyjen uutismedioiden ulkoasu vaihtelee, mutta viime aikoina niissä on nähty jäljitelmiä Ylen ja Ilta-Sanomien sivuista.

Paras tapa tarkistaa uutissivun oikeellisuus on katsoa sen verkko-osoitetta. Jos sen alkuosa on jotain muuta muotoa kuin yle.fi tai is.fi, kyseessä ei ole aito sivusto. Paras tapa varmistua uutisten oikeellisuudesta on lukea uutisia puhelinsovelluksella.

Huijaussivut siirtyvät yleensä nopeasti toiseen verkko-osoitteeseen, minkä jälkeen niitä aletaan levittää uusilla huijausviesteillä.

Facebookissa levitettävät julkaisut vievät väärennetylle uutissivustolle. Se puolestaan johtaa sivulle, jossa "aloitetaan sijoitustoiminta”.

Aiemmin vastaavia huijauksia on nähty muun muassa Antti Herlinin, Matti Röngän, Jasper Pääkkösen ja Sipe Santapukin nimissä.

Kryptovaluuttoihin liittyvät huijaukset työllistävät poliisia tällä hetkellä jonkin verran. Pelkästään Helsingissä rikosilmoituksia on kirjattu tänä vuonna yli 60 kappaletta.

Huijauksissa käytetyt kasvot vaihtelevat. Renny Harlin on yksi heistä.

Helsingin poliisin rikostarkastaja Ismo Siltamäki kuvaili kryptohuijauksia piikiksi ja ilmiöksi. Viime vuonna rikosilmoituksia tehtiin vain muutama.

– Yleisesti voi sanoa, että ihmiset etsivät netin kautta erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa. Ja sitten he osuvat väärälle sivulle, eivätkä tee taustatyötä tarpeeksi. Ihmisille syntyy jonkinlainen sokeus, kun he päättävät lähteä mukaan, Siltamäki sanoi.

Mukaan mahtuu karuja kohtaloita. Yle kirjoitti tällä viikolla Jarmosta, joka halusi yllättää vaimonsa ja otti lainaa melkein 100 000 euroa sijoittaakseen virtuaalivaluuttaan.