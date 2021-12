Oletko miettinyt, kuunteleeko puhelimesi sinua koko ajan? Tee testi, mutta ole tarkkana.

Puhetta kuuntelevat digiavustajat ovat yleistyneet nopeasti, mutta Suomessa käyttö on ollut vähäisempää kielituen puutteen vuoksi. Applen Siri tosin ymmärtää nyt suomeakin.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 22.11.2021 klo 07.02.

Keskustelu siitä, kuunteleeko älypuhelin käyttäjäänsä, nostaa päätään säännöllisin väliajoin.

Toisinaan tästä epäillään Facebookin kaltaisia palveluita, joiden sovellukselle voi antaa luvan puhelimen mikrofonin käyttöön. Joskus taas taas epäillään digiavustajia, jotka mahdollistavat puhelimen puheohjauksen.

Lue lisää: Tiedätkö, mitä puhelimesi tekee? Näin estät Googlea kuuntelemasta sinua

Lue lisää: Puhelimesi kuuntelee sinua, muttei kuule kaikkea – näin se toimii

Vpn-palveluntarjoaja NordVPN ehdottaa ansan virittämistä paljastamiseksi, kuunteleeko älypuhelimesi sinua vaivihkaa. Siis muulloin, kun puhuessasi puhelimellesi selviä komentoja.

Valitse ensin hyvä aihe. Sellainen, josta et puhu, ja joka ei mitenkään liity mieltymyksiisi tai mielenkiinnon kohteisiisi. Käytä siis tähän vaiheeseen aikaa.

Pidä aihe erillään puhelimestasi ja muista älylaitteistasi. Älä esimerkiksi hae aiheesta tietoa lainkaan ja varmista, ettet ole tehnyt niin aikaisemmin.

Valitse avainsanat. Pohdi, minkälaisiin avainsanoihin hakukoneet saattavat kiinnittää huomiota.

Puhu aiheesta kovalla äänellä puhelimesi läheisyydessä joko yksin tai jonkun muun kanssa. Käytä puhumiseen muutama minuutti kerrallaan muutaman päivän ajan. Huolehdi, ettet etsi tietoa aiheesta millään tavalla.

Tämän jälkeen seuraa, näetkö sosiaalisessa mediassa tai muissa digitaalisissa kanavissa aihetta koskevia uusia mainoksia. NordVPN:n mukaan ”jos niitä ilmaantuu, puhelimesi auttaa mainostajia saavuttamaan sinut”.

NordVPN nostaa testillään pinnalle aiheen, josta on keskusteltu vuosikausia. Kuunteleeko puhelin sinua salaa? Monessa yhteydessä on sanottu, että ei kuuntele, ja että yllättävän osuvat mainokset selittyvät muilla tavoilla.

Lue lisää: Miten on voi olla, että näet mainoksen Facebookissa juuri keskusteltuasi asiasta – selitys kertoo piirun­tarkasta valvonnasta

Aiheesta on tehty myös tutkimuksia, joissa ei löydetty todisteita kuuntelusta.

Lue lisää: Tutkijat selvittivät, salakuunteleeko älypuhelin käyttäjiään – tekivät toisen ikävän löydön

Varsinaiset puhutut komennot digitaalisille avustajille ovat kuitenkin eri asia. Esimerkiksi Google sanoo voivansa käyttää näitä komentoja mainosten kohdentamiseen.

NordVPN:n mukaan keskusteluiden seuraaminen Google Assistantin, Sirin tai Alexan toimesta markkinointia varten on laillista. Virtuaaliavustajan käyttäjät ovat suostuneet palveluntarjoajan ehtoihin ja sääntöihin.

Kuitenkin esimerkiksi Google on sanonut, että se ei tallenna keskusteluja ilman ”Hei Google” -komentoa. Virheitä voi tosin tapahtua, ja joskus kuuntelu alkaa vahingossa. Osa tällaisista virheistä päätyy myös vieraiden ihmisten korviin, kun yhtiöt käyttävät digiavustajien kanssa käytyjä keskusteluja palvelujensa parantamiseen.

Lue lisää: Google pyytää anteeksi puheen kuuntelua – tekee ison muutoksen

Testissä on nähtävissä myös ongelmia. Moni sellainen aihe, jonka olettaa olevan itselleen täysin uusi, ei tykkäyksien täyttämässä sosiaalisen median maailmassa välttämättä ole käyttäjälle sittenkään kokonaan koskematon. Aiheita on voinut kohdata puolivahingossa tai sitten käyttäjä on vain yksinkertaisesti unohtanut koko asian.

Testin suurin ansio lienee siinä, että sillä voi paljastaa pienempiä epämääräisiä sovelluksia, joille on saattanut tulla antaneeksi mikrofonin käyttöoikeuden. Tällaisia kannattaa myös tarkkailla aika ajoin puhelimien asetuksista. Esimerkiksi Samsung-puhelimien asetuksista nämä löytyvät valitsemalla asetuksista yksityisyys > käyttöoikeuksien hallinta > mikrofoni.