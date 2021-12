Facebook-vakoojat paljastuivat: 50 000 uhria yli 100 maassa

Meta ryhtyi toimiin seitsemää sellaista toimijaa vastaan, jotka sen mukaan vakoilevat maksusta ihmisiä.

Käyttäjiensä tarkasta seuraamisesta usein arvosteltu Meta, eli entinen Facebook, iski kansainvälistä vakoilubisnestä vastaan. Yhtiön mukaan kyse on seitsemästä toimijasta, jotka vakoilevat mielivaltaisesti ihmisiä maksaville asiakkailleen. Vastatoimista kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

Metan raportin (pdf) mukaan vakoilun uhreja on noin 50 000 yli 100 maassa, ja uhreille on ilmoitettu asiasta. Joukossa on julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja, lakimiehiä, yritysjohtajia ja myös tavallisia kansalaisia. Vakoilu saattoi kohdistua myös kohteiden ystäviin ja perheisiin.

Tämä globaali vakoilubisnes pyrkii hakkeroimaan ihmisten laitteita ja käyttäjätilejä ympäri internetiä kerätäkseen heistä tietoa, Meta selittää raportissaan.

Vaikka nämä ”kyberpalkkasoturit” usein väittävät palvelujensa ottavan kohteekseen vain rikollisia ja terroristeja, kuukausia kestänyt tutkimuksemme tuli siihen johtopäätökseen, että maalitus on itse asiassa mielivaltaista ja käsittää toimittajia, toisinajattelijoita, autoritaaristen valtioiden arvostelijoita, oppositiojäsenten perheitä ja ihmisoikeusaktivisteja.

Metan listaamat vakoojat ovat israelilaiset Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube ja Bluehawk CI, intialainen BellTroX, pohjoismakedonialainen Cytrox ja tuntematon taho Kiinassa. Väitetyn vakoilun laajuus vaihtelee toimijasta toiseen.

Osa vakoilusta syytetyistä yrityksistä ei ole kommentoinut asiaa, osa on kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Kaiken kaikkiaan Meta sanoi sulkeneensa noin 1500 vakoojien enimmäkseen väärää käyttäjätiliä Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa.

Vakoojayhtiöiden lopullisia asiakkaita Meta ei paljasta. Yhtiö ei kuitenkaan usko, että taistelu on tällä voitettu. Vakoilusta vastuussa olevat tahot ovat sinnikkäitä ja Meta odottaa niiden kehittävän taktiikoitaan.

Yksi jo aiemmin vaikeuksiin joutunut alan yritys on israelilainen NSO Group. Yhdysvallat asetti firman marraskuussa mustalle listalleen, minkä seurauksena yhdysvaltalaiset yritykset eivät enää saa myydä teknologiaansa NSO:lle. Meta on myös haastanut NSO:n oikeuteen.