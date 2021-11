Black Friday ovat huijarit liikkeellä. Tänä vuonna myös lakimuutos voi aiheuttaa ongelmia.

Tänä perjantaina oleva Black Friday -ostospäivä herättää perinteisesti myös huijarien kiinnostuksen. Kaikki kaupat eivät ole samalla viivalla turvallisuudessa.

Vinkit turvalliseen ostamiseen tarjoaa immateriaalioikeuksiin erikoistunut Kolster ja niitä kiteytti ja paikoin täydensi IS Digitoday. Viimeinen vinkki on Euroopan kuluttajakeskukselta.

1. Varmista, että verkkokauppa on luotettava

Asioi tutussa kaupassa. Jos haluat shoppailla vieraassa paikassa, tarkista ainakin nämä asiat:

Varoittaako verkkoselain sivustosta?

Herättääkö sivuston ulkoasu luottamusta?

Myydäänkö merkkituotteita huomattavan halvalla?

Onko tuotteiden nimet ja logot kirjoitettu oikein?

Ilmoitetaanko tuotetiedot, kuten materiaalit tai ominaisuudet?

Onko tuotteilla takuuta?

Kerrotaanko tuotteen kokonaishinta kuluineen?

Ovatko kaupan toimitus-, maksu- ja peruutusehdot näkyvillä?

Löytyvätkö myyjän yhteystiedot sivustolta helposti? Laita tiedot hakukoneeseen sen tarkistamiseksi, onko tiedot mahdollisesti kopioitu muualta. Onko esimerkiksi kaupan mainitsemassa katuosoitteessa oikeasti kyseinen yritys?

Onko sivustolla muiden ostajien arvioita? Huomaa, että nämä voivat olla myös väärennöksiä.

Mitä kuluttaja-arvosteluja listaava Trustpilot-sivusto sanoo kauppapaikasta?

Liian hyvä tarjous voi olla pankkikortin tiedot varastava huijaus tai tuoteväärennös, joka voi jumittua tulliin tai jopa vaarantaa terveyden. Kuitenkin Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO:n mukaan lähes joka kymmenes eurooppalainen on ostanut tuoteväärennöksiä.

2. Huolehdi tietoturvastasi

Ajan tasalla oleva palomuuriohjelmisto ja virustorjuntaohjelma ovat kriittisiä kaikessa netin käytössä. Jos käytät Windows 10:tä tai 11:tä, on siihen sisältyvä Windows Defender -suojaus jo varsin pätevä. Se pärjäsi jälleen hyvin AV-Testin viimeisimmässä virustorjuntaohjelmien testissä.

Lue myös: Ilmainen virustorjuntaohjelma yllätti testissä: Tasavertainen maksullisten kanssa

Päivitä myös tietokoneesi käyttöjärjestelmä ja verkkoselain uusimpiin versioihin.

Puhelimen käyttö on keskimäärin turvallisempaa verkko-ostoksilla kuin tietokoneen. Silloin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että kaupan sivut toimivat puhelimella hyvin, eikä esimerkiksi ruudun ulkopuolelle jää mitään tärkeää.

Tietojen luovuttamisessa pätee sama varovaisuusohje kuin muuallakin: tarkista kaupan luotettavuus. Jos sivusto yrittää tarjota Android-laitteelle esimerkiksi omana sovelluksena mainostettua tiedostolatausta tallennettavaksi ja asennettavaksi, asiointi kannattaa lopettaa saman tien. Sovellukset kannattaa asentaa vain Play-sovelluskaupasta.

3. Älä astu veroansaan

Heinäkuussa 2021 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä myös pienistä alle 22 euron arvoisista lähetyksistä tulee jatkossa maksaa arvonlisävero, ja lähetykset tulee tullata, jos tavara on tilattu EU:n ulkopuolelta.

EU:n ulkopuolinen verkkokauppamyyjä on saattanut jo itse sisällyttää alv:n enintään 150 euron tilauksen loppusummaan. Tilanne kannattaa tarkastaa etukäteen esimerkiksi myyjän sivuilta, jotta vältetään riski kaksinkertaisesta alv-maksusta. Tarpeen tullen myös kuljetuspalvelu voi maksaa ja ilmoittaa alvin ostajan puolesta myyjän sijaan.

4. Maksa luottokortilla ja säästä dokumentit

Luottokortti on edelleen turvallisimpia maksuvälineitä verkossa. Jos tavaraa ei toimiteta tai se on viallinen, voit vaatia luottokorttiyhtiöltä rahojasi takaisin.

Tarkista aina, että maksaminen on suojattua: verkko-osoite alkaa https- eikä http-muodossa ja osoiterivin alussa on lukkosymboli. Tämä tarkoittaa, että sinun ja verkkosivun välinen tietoliikenne on salattua eikä kolmas taho pääse helposti väliin. Se ei kuitenkaan takaa, että itse verkkosivu on aito. Myös rikolliset voivat perustaa https:ää käyttäviä sivustoja.

Älä koskaan kerro luottokorttisi tietoja puhelimessa tai sähköpostissa.

Pidä tallessa tekemäsi tilaus, saamasi tilausvahvistus ja toimitusehdot sekä tuotekuvaus tai tuotteen mainos. Ne auttavat mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisessä. Jos kauppa esimerkiksi mainosti tuotetta vahingossa liian halvalla ja yrittää sitten perua kaupat, voi kuvakaappauksesta olla hyötyä.

Varo huijareiden lähettämiä valelaskuja: niissä voidaan vaatia maksamaan tuote, jota et ole tilannut tai saanut.

5. Tarkista palautusehdot

EU-alueen verkkokaupan 14 vuorokauden peruuttamisoikeus ei ole ehdoton. Sen ulkopuolella ovat esimerkiksi yksilöidyt tuotteet, kuten kaiverrukset tai mittatilauksena tehdyt vaatteet sekä tietyt hygieniatuotteet. Lisäksi verkosta ostettuja lentoja ei voi lähtökohtaisesti peruuttaa.

Verkkokaupasta tilattua tavaraa ei voi myöskään jättää noutamatta, vaan ostajan on tehtävä tuotepalautus. Siitä tulee ilmoittaa myyjälle viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, ja ilmoitus kannattaa tehdä verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. Säilytä kaikki viestinvaihto myyjän kanssa ongelmatilanteiden varalta.

Joulun aikaan useat verkkokaupat tarjoavat pidemmän palautusajan ja moni myös maksuttoman palautuksen. Aina niin ei kuitenkaan ole, joten lue tilausehdot tarkkaan. Tämä on sitä tärkeämpää mitä painavammasta ja kauempaa tulevasta tuotteesta on kyse. On eri asia palauttaa omalla kustannuksellaan paita Ruotsiin kuin valaisin Italiaan.