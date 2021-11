Instagramin ja Facebook Messengerin iso uudistus myöhästyy

Meta ei saa viestien päästä päähän -salausta valmiiksi vielä ensi vuonna, johtaja ilmoittaa Sunday Telegraph -lehdessä.

Instagram- ja Facebook Messenger -viestisovellusten tärkeä muutos ei tavoita käyttäjiä luvatussa ajassa. Kyse on viestien päästä päähän -salauksesta, eli niiden pitämisestä luottamuksellisina aina lähettämisestä vastaanottamiseen saakka.

– Otamme aikamme tehdäksemme tämän oikein, emmekä aio tarjota päästä päähän -salausta oletuksena globaalisti kaikissa viestipalveluissamme ennen kuin joskus vuonna 2023, Facebookin turvallisuusjohtaja Antigone Davis sanoo maksullisessa Sunday Telegraph -lehdessä.

Lehteä lainaa The Guardian. Alun perin Meta aikoi tuoda salauksen Instagramiin ja Messengeriin aikaisintaan vuonna 2022, mutta suunnitelmia on vastustettu laajasti.

Nykyisellään Instagramin ja Messengerin yksityisviestit ovat Facebookin luettavissa.

Vuonna 2019 Yhdysvallat, Britannia ja Australia vaativat Metaa luopumaan suunnitelmastaan salata käyttäjien viestiliikenne. Tuolloin Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg oli juuri päässyt kertomasta panostuksesta käyttäjien yksityisyyteen aiempien tietosuojaskandaalien seurauksena. Nyt hän on jälleen tulisilla hiilillä uusien rankkojen syytösten seurauksena.

Metan omistama WhatsApp käyttää jo päästä päähän -salausta. Lisäksi Messengerin ääni- ja videopuhelut on salattu päästä päähän.

Näiden ohella Facebook Messengerissäkin on olemassa päästä päähän salattu yksityisviestien tila, mutta se on otettava erikseen käyttöön ja sitä voi käyttää vain sillä laitteella, jolla viestiketju on aloitettu.

Vastustajien mukaan tällainen salaus uhkaa muun muassa lasten hyväksikäyttäjien paljastamista. Arvostelijoihin lukeutuu muun muassa Britannian sisäministeri Priti Patel, jonka mukaan Metan suunnitelmia ei yksinkertaisesti voi hyväksyä.

Päästä päähän -salaus ei kuitenkaan aina tarkoita viestien täydellistä koskemattomuutta. Viesteistä voi tehdä ilmoituksen, jolloin niiden sisältö menee tekoälyn syyniin ja sitten ihmisen nähtäväksi.

Tämä on yksi keino, jolla Davis luottaa Metan pystyvän vastaamaan jatkossakin viranomaisten tietotarpeisiin.

On huhuttu, että Meta olisi kehittämässä keinoa tavallaan ohittaa salaus kuitenkaan sitä murtamatta. Väitetyn hankkeen hankkeen lopputuloksena yhtiö voisi mahdollisesti kohdentaa mainoksia WhatsAppin salattujen viestien perusteella.

WhatsAppin johtaja Will Cathcart on kiistänyt väitteet.