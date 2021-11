Huijarit tägäävät suomalaisia Instagramissa – hinnaksi voi tulla 72 €/kk

Kahden euron Dyson-hiustenkuivaajaan perustuva huijaus on tilausansa, johon houkutellaan merkitsemällä käyttäjiä Instagramissa.

Suomalaisia huijataan parhaillaan Instagramissa valetileillä, jotka merkitsevät käyttäjiä julkaisuihinsa ja ohjaavat käyttäjiä petollisille verkkosivuille.

Huijausta levittää useampi tarkoitusta varten luotu automatisoitu tili. Tilit julkaisevat samaa viestiä valheellisesti Dyson-hiustenkuivaajavoitosta ja merkitsevät eli tägäävät viesteihin eri käyttäjiä.

Huijausviesteihin merkitään useita Instagram-käyttäjiä.

Tägäystä tekevät tilit ohjaavat käyttäjää huijarien päätileille. Tällaisia on nähty ainakin nimillä @wi_winner_ ja @fin_win.

Tilit on nyt poistettu Instagramista, mutta niitä saattaa olla enemmänkin ja niitä saattaa myös ilmestyä lisää.

Päätilit puolestaan tarjoilevat linkkiä toisaalla verkossa oleville sivuille, jotka on varustettu Dysonin logoilla. Sivujen suomen kielessä on paljon virheitä ja siellä on jäämiä ilmeisesti pohjalla olleesta skandinaavisesta kieliversiosta. Sivuston ulkonäkö on kuitenkin uskottava.

Sivuilla pyydetään maksukortin tietoja ”kahden euron hintaisen hiustenkuivaajan” toimittamiseksi. Niiden luovuttaminen johtaa kuukausimaksulliseen tilausansaan. Narahtamisen hinta on 36 euroa joka toinen viikko eli 72 euroa kuukaudessa.

Huijaustileiltä lähetetään jopa sata toisistaan vain vähän poikkeavaa viestiä.

Huijaus on toteutettu sikäli taitavasti, että huijaustileillä esiintyvää, 1,99 euron hintaista hiustenkuivaajaa esittelevän nuoren naisen kuvaa ei löydy muualta verkosta. Usein verkkohuijaukset on mahdollista paljastaa laittamalla niissä oleva kuva Googlen käänteiseen kuvahakuun.

Lue lisää: Epäilyttääkö nettikauppiaan ”liian hyvä” tarjous? Googlen käänteinen kuvahaku voi säästää huijaukselta

Facebookissa on jo nähty vuosien ajan huijauksia, jotka perustuvat toisten käyttäjien päivitykseen merkitsemiseen. Tällä tavoin viestit saadaan näkymään näiden seinillä ja huijauspäivityksen näkyvyys moninkertaistettua.

Uhri ohjataan Instagramista petollisille verkkosivuille, jotka pyytävät maksukortin tietoja sekä täydellisiä yhteystietoja.

Facebookissa merkitsemiseen perustuvilla viesteillä on yritetty tehdä huijauksia niin aurinkolasien myynnillä kuin kryptovaluuttakaupalla.

Lue lisää: Facebookissa liikkuu hämäriä aurinkolaseja: Toimi näin