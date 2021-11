Kommentti: Eläkeläisen huijaaminen on 2020-luvun pankki­ryöstö – myös ratkaisun pitäisi löytyä sieltä

Tapa nähdä heikkoihin kohdistuva miljoonarikollisuus on poikkeuksellisen iljettävä. Voisivatko pankit tehdä asialle enemmän, kysyy Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Taas tyhmiä koijattiin. Tekstiviesti pankin nimissä. Linkin napautus. Tili tyhjäksi. Ihan aidonnäköinen pankkisivu. Kliketiklik ja vitutivit.

Tänä vuonna nähdyt pankkihuijaukset toimivat samalla logiikalla kuin ennenkin. Eikö kukaan oppinut edellisistä kerroista mitään? Ei ihme, että tänä vuonna 7 miljoonaa euroa on vaihtanut omistajaa tyhmien taskuista varkaille.

Lue lisää: 700 rikosilmoitusta: Suomalaisilta viety pankki­hujauksilla 7 miljoonaa

Kuulostaako tutulta? Taas kerran pankkien asiakkaat syyllistettiin. Oma vika, mitäs nukkuivat ratissa ja menettivät rahansa.

Tämä tapa ajatella on väärä ja vahingollinen. Siinä on oletus, että meistä jokainen on täysin skarppina koko valveillaoloaikansa, eikä virheitä tapahdu. Ikinä.

Osaatko luetella Suomen presidentit heti herättyäsi? (Tässä suomalaisilla on muuten merkittävästi helpompi tehtävä kuin usein yksinkertaisina pidetyillä amerikkalaisilla. Mutta ei mennä siihen nyt.)

Tämä sisältää myös sen oletuksen, että huijausten suurin uhriryhmä, ikäihmiset, käyttävät heille vierasta tekniikkaa yhtä sujuvasti kuin diginatiivit.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus poisti juuri pankkitunnusten kaappaamista koskevan varoituksensa. Se ei ole lupa huokaista helpotuksesta, vaan pieni tyven ennen seuraava aaltoa.

Pitäisikö hengähdystauon aikana kysyä, tekevätkö pankit tarpeeksi? Kun eläkeläisen tili pyyhkäistään kerralla tyhjäksi, pitäisikö silloin vetäistä hätäjarrusta? Tai kysyä vielä kertaalleen vahvistussovelluksella, että oletko nyt ihan varma? Ja onko tunnuslukusovelluksessa puhelimen ruudulla näkyvä koodi nyt ihan varmasti sama kuin verkkopankissa näytettävä?

Tai sitten muutokset voivat olla isompia, kuten merkittävien viiveiden asettaminen suhteettomiin rahansiirtoihin asiakkaan tavoittamiseksi. Jos tämä toteutetaan nappia painamalla tehtävänä vapaaehtoisena ominaisuutena, väittäisin sen olevan kovin suosittu varsinkin iäkkäämmän kansanosan keskuudessa. (Idean saa nyysiä vapaasti. Älkää perikö siitä kuitenkaan ylimääräistä palvelumaksua.)

Pitäisi kaiketi olla mahdollista. Kuulemma kaikennäköisiä atk-tyyppisiä tietojärjestelmiä kun pankeissa nykyisin käyttävät.

Kuulkaapa siis, Suomen pankit. Se, että rikolliset ovat siirtyneet 70-lukulaisista pankkiryöstöistä pankin asiakkaiden ryöstämiseen, ei vapauta teitä vastuusta.

Pankkiryöstöt loppuivat, kun opitte turvaamaan konttorinne. Se vaati mittavia fyysisiä järjestelyitä. Nyt turvatkaa asiakkaanne. Siihen riittää ohjelmakoodi.