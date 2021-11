Applen pomo: Android-puhelin on kuin auto ilman turvavöitä

Tim Cook näkee Android-puhelinten avoimuuden merkittävänä turvallisuusriskinä The New York Timesin videohaastattelussa.

Apple jatkaa taisteluaan sovellusten vapaata asentamista vastaan. Yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook otti asiaan kantaa The New York Timesin DealBook-tilaisuuteen liittyvässä videohaastattelussa. Hänen mukaansa kuluttajilla on vaihtoehto, jos he haluavat asentaa sovelluksia virallisen sovelluskaupan ohi. Tällaisesta toiminnasta käytetään englanniksi nimeä sideloading.

– Jos haluat ladata ohi sovelluskaupan, voit ostaa Android-puhelimen. Se valinta on olemassa, kun kävelet operaattorin kauppaan. Jos se on sinulle tärkeää, sinun pitäisi ostaa Android-puhelin, Cook pohjusti NYT:lle.

Sitten alkoi suora Androidin tylytys.

– Meidän näkökulmastamme se vastaa sitä, että olisimme autovalmistaja ja sanoisimme [asiakkaalle], että ei laiteta turvatyynyjä ja turvavöitä autoon. Sellaista ei nykyaikana tulisi edes ajatelleeksi tehtävän. Se on vain liian vaarallista. Se ei olisi iPhone, jos se ei maksimoisi turvallisuutta ja yksityisyyttä, Cook jatkoi.

Vaatimukset Applen sovelluskaupan App Storen ohittamiseksi ovat voimistuneet viime aikoina. Euroopan unionissa on valmisteilla Digital Services Act -lakipaketti, jonka yksi osa koskettaa App Storea.

Lakiesityksen on tarkoitus rajoittaa teknologiayhtiöiden valtaa estämällä niitä suosimasta omia palvelujaan kilpailijoiden kustannuksella. Tähän liittyen luonnoksessa on ehto, jonka mukaan portinvartijat, kuten Apple ja Androidia kehittävä Google, eivät saisi estää kilpailijoita tarjoamasta tuotteitaan portinvartijan alustan tai palvelun ulkopuolella.

Apple on jyrkästi muutosta vastaan ja on varoittanut sen mahdollisista seurauksista pitkässä asiakirjassaan. Yhtiön mielestä sideloading johtaisi esimerkiksi entistä useamman haitallisen sovelluksen päätymiseen käyttäjille asti tai käyttäjän seurannan lisääntymiseen.

Turvallisuus ei ole ainoa asia, joka painaa vaakakupissa Applen säännellessä sovellusten latauksia. Sovelluskaupat ovat kymmenien miljardien bisnes, ja yhtiötä uhkaavat merkittävät tappiot, jos se menettää yksinoikeuden sovelluksilla rahastamiseen.

Keskustelu liittyy myös Applen taisteluun peliyhtiö Epiciä vastaan. Epicin mielestä Apple säätelee liian tiukasti, mitä sen laitteilla saa tehdä. Oikeus antoi syyskuussa asiassa päätöksen, jonka voi tulkita sekä voitoksi että tappioksi kummallekin osapuolelle. Oikeusjuttu jatkuu.