Suomalaiset lankeavat uuteen Facebook-huijaukseen hurjaa vauhtia: 3900 tykkäystä, 5000 jakoa – lisää tulee koko ajan

Pikkumökkiä tarjotaan ilmaiseksi Facebookissa, mutta todellisuudessa menetät vain tietosi.

Facebook-huijaukset eivät osoita laantumisen merkkejä. Älä ikinä luovuta tietojasi minnekään paikkaan, jonka aitoudesta et mene takuuseen.

Facebookissa kerää suosiota uusi huijaus, jonka tarkoitus on kerätä suomalaisten käyttäjien tietoja. Pieneksi-niminen sivu lupaa arpoa pienen mökin niiden kesken, jotka kommentoivat julkaisua sanalla ”kyllä”. Sen jälkeen ihmisiä kehotetaan jakamaan julkaisua ja tykkäämään sivusta.

Asian toi esille Twitterissä Ylen kehityspäällikkö Kari Haakana.

Huijaussivun pääkuva ja viestin kuvat on varastettu muualta. Kuvakaappaus.

Sillä ei ole väliä, miten julkaisua kommentoi. Kaikissa tapauksissa kommentteihin vastataan ilmeisen automaattisesti täsmälleen samalla viestillä, joka kuuluu ”Siirry sivumme yläreunassa olevaan siniseen ”Rekisteröidy” -painikkeeseen, napsauta painiketta ja seuraa helppoja ohjeita voittaaksesi”.

Myös viestit, joissa tuodaan esille kyseessä olevan huijaus, saavat vastauksena kehotuksen liittyä mukaan.

Rekisteröidy-nappi vie epämääräiseen osoitteeseen, joka alkaa mail.hodtd.com. Linkkejä voi esikatsella selaimessa viemällä hiiren osoittimen linkin päälle sitä klikkaamatta. Puhelimessa homma on vaarallisempaa, koska linkkiä pitää painaa pitkään. Lyhyt painallus avaa osoitteen takana olevan verkkosivun.

Huijauksen mukaan mökki on tarjolla, koska sitä käytettiin julkaisijan kumppanin myymälässä näyttelymallina. Hakemalla kuvaa Googlessa paljastuu, että se on peräisin muualta verkosta. Viestissä esiintyvä pikkumökki sijaitsee Ranskassa ja viestin muutkin kuvat ovat peräisin samaa mökkiä käsittelevästä Tinyhousetalk.comin artikkelista. Pieneksi-sivun pääkuva on sekin napattu toisaalta ja esittää Kanadassa sijaitsevaa pyörillä varustettua mökkiä.

Chrome-selaimessa voit tarkistaa kuvien alkuperän nopeasti klikkaamalla kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Hae kuvaa.

Osallistuja voittaa ”ilmaisen osallistumisen palkintoarvontaan”. Tämä viesti pomppasi ruutuun jo ennen mitään tietojen luovuttamista. Kuvakaappaus.

Huijaus oli tämän jutun kirjoitushetkellä kerännyt 3900 tykkäystä ja 5000 jakoa. Kommentteja on kertynyt 8900 alle vuorokaudessa. Huijaus johtaa verkkosivuille, jotka keräävät käyttäjistä tietoja.

Ensimmäisessä vaiheessa kysytään etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Seuraavalla sivulla pyydetään täydellisiä yhteystietoja sekä syntymäaikaa.

Tietojen antamisen jälkeen päädytään sivulle, joka mainostaa epämääräisiä palveluita. Osoitetietojen kohtalosta ei ole tietoa.

Viimeisessä tiedonkeruuvaiheessa luovutetaan täydet yhteystiedot.

Verkkosivujen takana oleva Toleadoo GmbH on kerännyt aikaisemmin ihmisten yhteystietoja muun muassa Tokmannin nimiin väärennetyillä sivuilla.

Mikäli olet antanut mihin tahansa huijaukseen maksutietosi, ole yhteydessä pankkiisi. Tilanne saattaa edellyttää kortin sulkemista.