Tapa kirjautua Google-tilille muuttuu lukuisilla käyttäjillä lähipäivinä.

Google tekee merkittävän muutoksen lukuisiin käyttäjätileihin lähiaikoina. Yhtiö ottaa kaksivaiheisen tunnistuksen automaattisesti käyttöön näillä tileillä ja on lähettänyt asiasta sähköpostia muutoksen piirissä oleville käyttäjilleen. Sähköpostin otsikko alkaa sanoin ”Kirjautumistapasi muuttuu...”.

Allekirjoittaneen saamassa sähköpostissa muutoksen ilmoitetaan tapahtuvan 9. marraskuuta. Se tarkoittaa, että sen jälkeen Googlen palveluihin, kuten vaikka Gmailiin tai YouTubeen, kirjautumiseksi ei pelkkä salasana enää riitä.

Käyttäjän on tunnistauduttava jollakin ylimääräisellä menetelmällä, joka on yksinkertaisimmillaan Android-puhelimissa laajasti valmiina oleva Google Prompt. Se esittää ruudulla helposti näpäytettävän vahvistuksen ja toimii myös iOS-alustalla näitä ohjeita noudattaen.

Asiasta uutisoi myös esimerkiksi Ars Technica.

Kaksivaiheinen vahvistus on sama asia kuin kaksivaiheinen tunnistus eli 2fa, two factor authentication. Googlen sähköpostit liittyvät yhtiön aikeisiin tuoda tämä lisävahvistus 150 miljoonalle uudelle käyttäjälle tämän vuoden loppuun mennessä. Sähköpostissa on linkki, joka päästää laittamaan vahvistuksen päälle jo etuajassa. Oletuksena Google ehdottaa vahvistuksen tekemistä mainitulla tavalla eli puhelimessa näytettävällä ilmoituksella.

Google ryydittää muutosta tukiartikkelilla, jossa voi olla käyttäjäkohtaisesti räätälöityjä ohjeita. Artikkelissa saatetaan esimerkiksi neuvoa vahvistamaan Google-tilin palautustiedot siltä varalta, että käyttäjä kadottaa puhelimensa tai kirjautumisessa on ongelmia.

Sähköposti ohjaa tällaiselle asetussivulle, joka ehdottaa lisävahvistukseen esimerkiksi jotakin omistamaasi puhelinta. Kuvakaappaus.

Käyttäjän ei tarvitse muutoksen jälkeen kirjautua sisään useammin kuin nykyään, vaan käyttäessään uutta laitetta, tai kun Googlen on varmistettava hänen henkilöllisyytensä.

Viime toukokuussa Google vakuutti, että käyttäjät voivat halutessaan kieltäytyä kaksivaiheisesta vahvistuksesta. Tukiartikkelin mukaan kaksivaiheisen vahvistuksen voi ottaa jälkikäteen pois päältä, jos se laitetaan automaattisesti päälle. Tämä on kuitenkin tilapäinen apu niille käyttäjille, jotka kokevat muutoksen vaikeaksi tai pakotetuksi.

– Kaksivaiheisesta vahvistuksesta tulee pian pakollista suurimmalla osalla Google-tileistä, tukiartikkelissa sanotaan.

Muutoksen pitäisi olla suhteellisen kivuton. Google on sanonut ajavansa sen tässä vaiheessa läpi sellaisilla tileillä, joiden asetukset tukevat saumatonta siirtymistä kaksivaiheiseen vahvistukseen.

Kaksivaiheinen tunnistus tekee verkon käyttämisestä turvallisempaa. Rikollinen ei pääse tällä tavalla suojatulle tilille esimerkiksi tietomurrossa vuotaneen tai suoraan käyttäjältä kalastellun salasanan avulla.