Yhdysvaltain hallitus pelkää NSO Groupin uhkaavan kansallista turvallisuutta.

Yhdysvaltain kauppaministeriö laittoi israelilaisen NSO Groupin mustalle listalleen torstaina. Listalle joutuminen tarkoittaa, että yhdysvaltalaiset yritykset eivät enää saa myydä teknologiaansa NSO:lle.

Yritys kehittää ja myy Pegasus-vakoiluohjelmaa, joka viime kesänä synnytti skandaalin. Silloin kävi ilmi, että lukuisat ihmisoikeusaktivistit, toimittajat ja virkamiehet ympäri maailmaa ovat voineet joutua Pegasuksella toteutetun vakoilun kohteeksi.

Lue lisää: Laaja selvitys: Useiden maiden hallitusten epäillään vakoilleen satoja toimittajia, aktivisteja ja poliitikkoja israelilaisella hakkerointiohjelmalla

Ohjelma osaa muun muassa tallentaa näppäinpainallukset, napata kuvakaappauksia, salakuunnella lennossa ääntä ja videota ja varastaa viestit muun muassa WhatsAppista, Facebookista ja Twitteristä sekä Androidin omasta sähköpostisovelluksesta.

Kauppaministeriön päätöksestä uutisoi muun muassa The Verge. Ministeriön mukaan NSO:n työkalu uhkaa sortaville hallituksille myytäessä sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä. Ministeriön mukaan on korkea riski, että yritys on nyt tai myöhemmin osallisena toiminnassa, joka on vastoin Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta tai ulkopolitiikkaa.

NSO on myynyt murtoratkaisuja useisiin puhelimiin hallitusten, lainvalvojien ja tiedustelun käyttöön, mutta vakuuttaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia. Cnetin mukaan yhtiö on häkeltynyt Yhdysvaltain päätöksestä ja pyrkii kumoamaan sen.