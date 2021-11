Kehotus odottaa minuuttikaupalla on merkki valepankista, joka on rakennettu varastamaan rahasi.

OP-pankki varoittaa rikollisten kalastelevan jälleen ihmisten pankkitunnuksia sen nimissä. Rikolliset ovat onnistuneet nostamaan hakukoneiden tulosten kärkeen op.fi-palvelua muistuttavia huijaussivustoja, joille syötetyt tunnukset ja salasanat päätyvät rikollisten haltuun ja niillä pyritään tekemään oikeudettomia maksuja.

Yllä olevalla videolla kerrotaan, miksi verkkopankkiin ei kannata mennä hakukoneella.

OP antaa esimerkin huijaussivun näkymästä. Uhri voi saada ilmoituksen, että hänen pitää odottaa hetki. Syyksi annetaan huollosta johtuva järjestelmän hitaus, jonka takia käyttäjä on asetettu ”sisäänkirjautumisjonoon” jopa 10 minuutiksi. Rikolliset kehottavat pitämään selaimen päällä koko ajan ongelmien välttämiseksi.

Tämä on hyvin vaarallinen näkymä.

OP:n viestinnästä kerrotaan IS Digitodaylle, että odotuspyyntö esitetään, kun asiakas on jo edennyt huijaussivulla. Ilmoituksella pyritään viivästyttämään sitä, että asiakas alkaisi epäillä sivustoa ja soittaisi sulkupalveluun. Toisin sanoen tässä vaiheessa uhri on jo saattanut luovuttaa pankkitunnuksensa rikollisille, jotka ovat tekemässä tilisiirtoja.

Koostimme alle ohjeita turvalliseen verkkoasiointiin OP:ltä ja muista lähteistä. Niistä on apua muuallakin kuin verkkopankeissa, kuten viranomaisasioinnissa ja Omakanta-terveyspalvelussa.

Älä mene verkkopalveluun hakukoneen tai vaikkapa sähköpostiin tai tekstiviestinä tulleen verkkolinkin kautta.

Kirjoita osoite itse selaimen osoiteriville ja huolehdi, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä. Tallenna osoite selaimen kirjanmerkkeihin. Näin vältyt naputtelemasta sitä seuraavalla kerralla.

Jos mahdollista, käytä virallista mobiilisovellusta selaimessa toimivan verkkopalvelun sijaan. Esimerkiksi pankeilla ja Suomi.fi-palvelulla on tällaiset.

Pidä tunnukset omana tietonasi, äläkä syötä niitä sivustolle, jonka aitoudesta et voi varmistua.

Älä avaa pankin tai muun tahon nimissä lähetettyjä liitteitä, vaan varmista niiden aitous soittamalla nimetyn tahon asiakaspalveluun.

Jos jokin yllättävä taho pyytää sinua asentamaan laitteellesi ohjelman, älä tee niin. Käytä vain mobiililaitteesi virallista sovelluskauppaa.

Älä vahvista tapahtumia, joita et tunnista ja tiedä tekeväsi juuri sillä hetkellä. Lue vahvistuspyynnöt aina huolella ja kiinnitä huomiota etenkin siirrettävään rahasummaan – jos jokin ei täsmää, älä vahvista mitään.