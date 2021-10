THL:n mukaan väärennöksiä ovat luoneet henkilöt, joilla on pääsy viranomaisten salaisiin allekirjoitusavaimiin.

Koronatodistuksia on tekaistu useammalle fiktiiviselle hahmolle. Paavo Pesusieni (Spongebob Squarepants) on näistä yksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo verkossa leviävien väärennettyjen koronatodistusten alkuperän selvinneen.

Verkossa alkoi viime viikolla kiertää saksalaisten viranomaisten allekirjoituksella varustettu väärennetty koronatodistus, jossa mainostettiin salattua pikaviestinkanavaa passin ostamiseksi. Eilen verkkoon ilmestyi useiden muiden EU-maiden koronapassien väärennettyjä qr-koodeja.

Lue lisää: Väärennetty koronapassi leviää verkossa

Lue lisää: Paavo Pesusieni, Mikki Hiiri, Adolf Hitler... – viranomainen kertoo, mitä väärennetyistä korona­­passeista nyt tiedetään

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo Ilta-Sanomat Digitodaylle, että tilanne on selvinnyt EU:n ja EU-maiden viranomaisten yhteistyöllä.

– Yksittäisiä vääriä todistuksia on tunnistettu. Todistuksia ovat luoneet henkilöt, joilla on muutoin oikeus luoda aitoja todistuksia, Yrttiaho kertoo.

Aleksi Yrttiahon mukaan toimenpiteisiin väärien koronatodistusten mitätöimiseksi on ryhdytty.

Yrttiaho ei kerro, mistä maista todistuksia tehtailleet henkilöt ovat. Väärennetyt koronatodistukset ovat kuitenkin tunnistettavissa Suomessa silloinkin, kun koronatodistuksen lukija sen hyväksyy.

– Toimenpiteet on käynnistetty, jotta väärät todistukset hylätään myös sovelluksen avulla. Mikäli vääriä todistuksia havaitaan, toimivaltainen viranomainen on vastuussa tarvittavista toimenpiteistä sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa todistus on luotu, Yrttiaho sanoo.

” Toimenpiteet on käynnistetty, jotta väärät todistukset hylätään myös sovelluksen avulla.

Kysymykseen voisi tulla esimerkiksi asiakirjaväärennös.

Väärin käytettyjä digitaalisia allekirjoituksia voi hylätä maakohtaisesti, mutta se tarkoittaisi miljoonien koronapassien muuttumista kelvottomiksi. IS Digitodayn tietojen mukaan myös Suomessa on selvitetty kevyempiä toimenpiteitä, joilla koronapassiväärennöksiä voidaan mitätöidä.

Koronapassi käyttää epäsymmetristä salausta, jossa passin myöntävä taho todentaa passin aitouden salaisella alle­kirjoitus­avaimellaan. Tämä näkyy käytännössä koronapassin qr-koodina, jonka lukusovellus hyväksyy. Salainen avain ei ole luettavissa qr-koodista.

Jos salainen avain vuotaa, sen käyttäjä pystyy luomaan koronapassien qr-koodeja mielensä mukaan siihen asti, kunnes avain tai sillä luodut qr-koodit mitätöidään.

Yrttiaho muistuttaa, että koronatodistus ja -passi on tarkoitettu siihen, että vapaata liikkuvuutta voidaan tukea ja rajoituksia voidaan vähentää terveysturvallisesti.

– Keskeistä on, että me käytämme mahdollisuuden ottaa rokote. Yksittäinen todistus ei vaikuta terveysturvallisuuden näkökulmasta kokonaisuuteen. Koronatodistuksia on myönnetty tähän mennessä noin 600 miljoonaa EU:n alueella rokotuksen, negatiivisen koronatestin tai sairastetun koronavirustaudin perusteella, Yrttiaho sanoo.

Passiväärennöksiä on nähty ainakin Saksan, Ranskan, Puolan ja Pohjois-Makedonian allekirjoituksilla. Osa väärennöksistä on lakannut toimimasta myös suomalaisella lukijasovelluksella. Suomalaisia väärennöksiä ei ole tavattu.