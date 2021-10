Kyse lienee samankaltaisesta huijauksesta, joita on nähty aiemmin koronarokotteiden ja rokotustodistusten kanssa.

Pimeässä verkossa myydään väitetysti väärennettyjä Suomen koronapasseja monen muun maan passien ohella. Tor-verkossa oleva myyntisivu väittää myyvänsä Suomen koronapassia 75 dollarilla. Myynnissä on myös muun muassa ranskalaisia, saksalaisia, kanadalaisia ja brittiläisiä passeja.

Kyseessä on huijaussivusto, jolta ei tule ostaa mitään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintojohtaja Aleksi Yrttiaho kertoo, ettei viranomaisille ole tullut vastaan väärennettyjä Suomen koronatodistuksia.

– Ei kannata yrittää ostaa. Myyjästä ei välttämättä kuulu mitään tai sitten sieltä tulee toimimaton passi, Yrttiaho muotoilee.

Eräs pimeän verkon kauppapaikka väittää myyvänsä 23 maan koronatodistuksia, mukana Suomi. Esimerkkikuvia passeista ei ole.

Pimeän verkon sivusto pyytää ostajalta myös katuosoitetta ja henkilötunnusta. Nämä tiedot eivät ole osa aidon koronapassin qr-koodia. Lisäksi riski joutua identiteettivarkauden kohteeksi on suuri.

Väärissä käsissä olevat osoite ja henkilötunnus mahdollistavat monenlaiset petokset. Ne ovat myös suosittua kauppatavaraa pimeillä verkkofoorumeilla.

Tor-verkossa on käyty jo aiemmin kauppaa väitetyillä väärennetyillä koronatodistuksilla sekä sitä ennen koronarokotteilla.

Tällöinkin kyseessä oli huijaus. Tietoturvayhtiö Check Point yritti ostaa 617 euron rokotetta, muttei saanut rahalleen muuta vastinetta kuin hiljaisuuden.

Toissapäivänä tuli julki tapaus, jossa suomalaisella verkkofoorumilla mainostetaan väitetysti toimivia koronapasseja. Tekaistulla nimellä tehdyn koronapassin qr-koodi näytti vihreää Suomen lukijasovelluksessa. Mahdollisesti Saksasta peräisin olevan omalla nimellä varustetun qr-koodin pyyntihinta oli 500 euroa.

Vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä jonkun maan terveydenhuollossa on petollinen työntekijä, jolla on pääsy digitaalisiin allekirjoitusavaimiin ja joka tehtailee väärennettyjä koronatodistuksia maksusta. Toinen vaihtoehto on, että jonkun maan viranomaisen digitaaliset allekirjoitukset ovat vuotaneet. Tämä mahdollistaisi laajamittaisen väärennettyjen koronapassien tehtailun.

Yrttiaho sanoo, että asiassa on oltu yhteydessä ulkomaisiin viranomaisiin.

– Selvityksessä on edetty hyvin, pääpaino tekemisessä on Suomen ulkopuolella. Tarkempia tietoja en koe, että voimme tässä kohdassa kertoa.

Jos allekirjoitusavain on aidosti päässyt vuotamaan, sen toimivuus voidaan estää sekä EU- että kansallisella tasolla. Tällöin kaikki sillä allekirjoitetut passit – myös väärennökset – lakkaavat toimimasta, ja käyttäjien on ladattava uudella allekirjoituksella varustettu passi.

Jos allekirjoitus on ulkomailta peräisin, se ei edellyttäisi suomalaisilta koronapassin käyttäjiltä toimia.

Yrttiaho kehottaa olemaan yhteydessä viranomaisiin, jos vastaan tulee toimivia väärennettyjä koronatodistuksia.