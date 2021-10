Yleiset huijaustavat keräävät koko ajan lisää uhreja. Älä pidä itseäsikään immuunina.

Romansseja, sijoituksia, lainoja ja teknistä tukea. Tätä kaikkea tarjoavat rikolliset suomalaisille saadakseen heidän rahansa. Kun mukaan lasketaan vielä niin sanotut nigerialaiskirjeet ja yrityksiin kohdistuvat toimitusjohtajapetokset, ovat suomalaiset menettäneet tänä vuonna petoksiin jo yli 23 miljoonaa euroa.

Asiasta kertoo keskusrikospoliisi tuoreessa blogimerkinnässään. Rikosilmoituksia on näistä petoksista tehty tänä vuonna 1400 kappaletta. Lisäksi valeverkkopankkeihin on kirjautunut tänä vuonna jo satoja suomalaisia, ja rikoksilla on aiheutettu tähän mennessä yli 8,5 miljoonan euron vahingot.

Todellisuus on lukuja synkempi, koska läheskään kaikki uhrit eivät tee rikosilmoitusta.

Erilaisia tekotapoja petoksissa on useita kymmeniä, joten on todennäköistä, että poliisin tietoon tulee mahdollisesti vain jäävuoren huippu ja rahaa valuu rikollisille hurjia summia.

Poliisi kehottaa itse kutakin pysähtymään ja miettimään asiaa hetken. Voisinko minäkin joutua uhriksi? Moni sanoo suoralta kädeltä ei. Mutta entä jos olet hakemassa tilaamaasi kahvimukia postista ja saat puhelimeesi huijarin viestin saapuneesta paketista?

Tai mitä jos olet juuri herännyt ja vielä puoliunissasi tulet näpäyttäneeksi ystävän nimissä tullutta Facebook-linkkiä? Myös kiire altistaa huijauksille.

Poliisi korostaa, että uhrien syyllistäminen ei auta ketään, mutta tiedon jakaminen kylläkin.

Petosten uhreiksi mielletään usein vanhukset, mutta todellisuudessa asia koskettaa meitä kaikkia. Tietoverkkoavusteisen petoksen uhriksi voi ajautua kuka tahansa, ja itse asiassa hyvin moni meistä on jossain vaiheessa jo joutunut jonkinlaisen kalastelu- tai petosyrityksen uhriksi.

Jos ja kun joudut uhriksi, ilmoita asiasta viipymättä ja ensimmäisenä pankkiisi. Tee rikosilmoitus poliisille vasta sen jälkeen. Tällä tavalla maksimoit mahdollisuutesi saada rahasi takaisin, mutta vaikeaa se voi silti olla.