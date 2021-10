WhatsApp poisti räikeän puutteen: Tarkkaile tätä valikkoa

Varmuuskopioiden salaus alkaa nyt tavoittaa käyttäjämassoja, mutta ominaisuus pitää itse laittaa päälle.

Kauan odotettu parannus Facebookin omistamaan WhatsApp-pikaviestimeen on nyt julkaistu ja se alkaa tavoittaa hiljalleen sovelluksen käyttäjiä. Facebook tiedotti asiasta torstaina.

Kun jatkossa teet viesteistäsi varmuuskopion joko Googlen Drive- tai Applen iCloud-palveluihin, voit halutessasi suojata ne salasanalla. Tällöin myös varmuuskopiot salataan päästä päähän niin, ettei edes WhatsApp tai säilytyspalvelun pitäjä pysty niitä näkemään.

Salasanan sijaan käyttäjä voi halutessaan suojata varmuuskopiot 64-merkkisellä salausavaimella. WhatsApp korostaa, että salasanan tai avaimen unohtaminen merkitsee varmuuskopioiden menettämistä. WhatsApp ei pysty nollaamaan salasanaa tai avainta, eikä kykene palauttamaan varmuuskopioita käyttäjän puolesta.

Varmuuskopiot ovat tapa suojata viestit puhelimen menettämisen varalta. Uusi valinta alkaa näkyä valikkopolussa Asetukset > Keskustelut > Varmuuskopiointi. Facebook huomauttaa tuovansa uudistuksen käyttöön hitaasti WhatsAppin viimeisimmän version käyttäjille, joten et välttämättä löydä sitä vielä vähään aikaan.

Viestien päästä päähän -salaus on WhatsAppin kantavia voimia, mutta se ei ole tähän asti koskenut viesteistä tehtäviä varmuuskopioita. Aiemmin tänä vuonna alkoi näkyä merkkejä, että WhatsApp on korjaamassa asian.

Salaukseen on kuitenkin yksi poikkeus. Jos käyttäjä tekee ilmoituksen jostakin toisesta käyttäjästä, palvelun moderaattori on voinut nähdä keskustelun viisi viimeisintä viestiä valokuvineen ja videoineen. Äskettäin tosin havaittiin, että WhatsApp on antamassa mahdollisuuden myös yksittäisen viestin ilmoittamiseen, jolloin keskustelun muita viestejä ei päätyisi ulkopuolisten nähtäväksi.

On myös arvioitu, että Facebook kehittää keinoa kiertää päästä päähän -salaus mahdollisesti kohdentaakseen mainoksia viestien perusteella. Menetelmästä käytetään nimeä homomorfinen salaus. Yhtiö on kiistänyt väitteet jyrkästi.

– Me emme kaavaile homomorfista salausta WhatsAppiin., WhatsApp-johtaja Will Cathcart totesi aiemmin tänä vuonna.