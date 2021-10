Tori.fi:hin ilmoituksen jättäneen suomalaismiehen rahat yritettiin viedä tuoreella huijaustavalla.

Huijarien tavoitteena on saada myyjä maksamaan tuotteestaan pyytämänsä hinta.

Suomalaisten paljon käyttämä verkon kauppapaikka Tori.fi on myös rikollisten suosiossa. Vanhastaan tunnettu vitsaus ostajien petkuttamisesta on saanut rinnalleen huijauksia, joissa kohteena ovat nimenomaan myyjät.

Hangossa asuva mies kertoo olleensa myymässä talvirenkaitaan 250 eurolla, kun huijari otti WhatsAppissa yhteyttä. Hän väitti ostavansa renkaat Postnordin olemattoman ominaisuuden avulla. Siinä myyjän pitää mukamas todistaa henkilöllisyytensä toimitusta varten maksamalla myymänsä tuotteen summa, joka luvataan palauttaa vahvistuksen jälkeen.

– Koko ikäni olen tietokoneita asentanut. En tiedä, miten he saivat minut siihen huijaukseen mukaan, mies harmittelee.

Huijari pyysi kokeilemaan toista korttia, kun ensimmäinen ei toiminut.

Huijarin väite Postnordin noutopalvelusta kuulosti uskottavalta. Viestissä annettu linkki vei luottokorttitietoja pyytävälle sivulle. Sen verkko-osoite postnord-service.info ei jutun kirjoitushetkellä enää toiminut, mutta uusia osoitteita on mahdollisesti perustettu.

Huijatun ystävä Jonathan kertoo, että verkkosivuilla oli joitakin erikoisuuksia, kuten virkaa vailla oleva valikkonappi.

– Jos ei kiinnitä erityistä huomiota huonoon suomen kieleen tai sivuston ominaisuuksiin, kuten siihen, että valikkonappi ei toimi, päätyy myyjä antamaan korttitietonsa huijareille ja maksamaan tuotteesta pyydetyn summan huijarille, Jonathan toteaa.

Tässä vaiheessa hankolaismies kuitenkin pelastui rahojen vähyyden ansiosta. Tileillä kun ei ollut katetta. Kolme maksukorttia hän joutui kuitenkin kuolettamaan, koska ennätti syöttää niiden tiedot verkkosivulla.

– Onneksi hän kysyi minultakin korttia, ja alkoi kellot soimaan, Jonathan sanoo.

Pelkästään korttien kuolettaminen on aiheuttanut paljon harmia.

– Se on aika paha ongelma. Siskolta lainasin korttia, että saan vähän käteistä, mies kertoo.

Huijarien verkkosivustolla on toimiva chatti, jolla huijarit manipuloivat lisää. Kaikesta päätellen sekä WhatsAppissa että verkkosivulla vastaa oikea ihminen koneen sijasta. Huijari ottaa yhteyttä suomeksi teeskennellen ulkomaista ostajaa. Tämä antaa kielivirheille lisää uskottavuutta.

Verkkosivulla on toimiva chatti palturin syöttämiseksi.

– He esittävät ulkomaalaistaustaista, mutta varakasta henkilöä. Pyritään luomaan kuva, että tässä on huono suomi, mutta ei mitään ongelmaa, Jonathan sanoo.

Huijaus osui pahaan saumaan. Hankolaiselta oli juuri erillisessä tapauksessa huijattu 70 euroa, kun hän oli ostamassa puhelinta Tori.fi:ssä. Siksi renkaiden ostajaksi tekeytyneen huijarin vaatimus vakuusmaksusta kuulosti ensin hyvältä idealta.

Tori.fi varoittaa samanlaisista huijauksista verkkosivuillaan. Kauppapaikan mukaan yksi variaatio huijauksesta etenee näin:

Huijari väittää ostavansa kauppatavaran ja maksavansa sen kuljetuksineen kaikkineen.

Ostaja ehdottaa WhatsApp-puhelua kaupasta sopimiseen.

WhatsApp-puhelun jälkeen myyjää pyydetään vierailemaan tekaistulla kalastelusivustolla, jolla näkyy, että hän on vastaanottamassa maksun ostajalta.

Sivustolla myyjää pyydetään täyttämään maksukorttinsa tiedot maksun vastaanottamiseksi, mutta todellisuudessa tiedoilla varastetaan rahaa.

” Taitavia ne on, koska ei minulle ole koskaan käynyt näin.

Samaa huijausta on toteutettu myös ainakin Postin nimissä, ja muita muunnelmia on nähty pitkin tätä vuotta Tori.fi:ssä ja muissa kauppapaikoissa. Huijauksissa on esimerkiksi viitattu Tori.fi:n omaan maksupalveluun, jollaista ei ole olemassa.

Lue lisää: Yle: Tori.fissä kiero huijaus – puhelin­numero myynti-ilmoituksessa voi johtaa ikävyyksiin

Huijaukselta voi ainakin osittain suojautua jättämällä puhelinnumeronsa pois myynti-ilmoituksesta. Tori.fi on myös antanut omat ohjeensa huijauksia vastaan:

Maksukorttitietoja ei pitäisi koskaan luovuttaa tuntemattomille verkkosivuille.

Tori.fillä ei ole omaa maksupalvelua, joten väitteet sellaisen käyttämisestä ovat valheellisia. Tori.fi ei myöskään koskaan kysy käyttäjien maksutietoja.

Kaikki viestittely kaupankäynnistä tulisi käydä Tori.fin omassa viestijärjestelmässä, jolloin siitä jää kirjalliset todisteet. Tämä auttaa estämään vilpilliset yhteydenotot ja päästää huijarien jäljille.

Hankolaismies toivoo, että hänen kokemuksensa toimii varoittavana esimerkkinä kaikille.

– Taitavia ne on, koska ei minulle ole koskaan käynyt näin.