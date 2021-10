Varo, Wilman käyttäjä – käyttäjien tietoja kalastellaan

Wilman tunnuksia kalastetaan väärennetyn sivun kautta. Järvenpään kaupunki varoittaa vanhempia.

Wilma on kouluissa laajasti käytetty viestintäjärjestelmä.

Järvenpään kaupunki varoittaa verkkosivuillaan Wilman tietojen kalasteluyrityksestä.

– Saimme tiedon Visma Enterprise Oy:ltä kalasteluyriyksestä ja tiedotimme heti vanhemmille ja huoltajille, että he eivät googlailisi osoitetta, vaan käyttäisivät koulun antamaa oikeaa osoitetta, joka on jarvenpaa.inschool.fi, Järvenpään kaupungin opetusjohtaja Arja Korhonen kertoo Ilta-Sanomille.

Hyökkääjä pyrkii keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Sivusto on verkkorikollisen tekemä.

– Taustalla tosiaan on se, että olemme havainneet tänään huijaussivuston, jolla yritetään kalastaa käyttäjien Wilma-tunnuksia. Sivusto on verkkorikollisen tekemä valheellinen harhautussivu, vastaava kuin mitä esimerkiksi erilaisissa pankkihuijauksissa käytetään. Ilmeisenä tavoitteena saada käyttäjien tunnuksia ja salasanoja haltuun, Visma Enterprise Oy:n toimitusjohtaja Jukka Holm kertoo Ilta-Sanomille.

– Kun havaitsimme sivuston olemassaolon, niin ilmoitimme kaikille asiakkaille, että tämmöinen sivusto on olemassa. Samoin teimme ilmoituksen viranomaisille ja Kyberturvallisuuskeskukseen, jotta he voisivat tehdä tarvittavia toimenpiteitä, hän sanoo.

Toistaiseksi Visman tiedossa ei ole hänen mukaansa muita kuin tämä yhden asiakkaan kirjautumissivun kopio.

Verkkohakuihin perustuvia huijauksia on nähty viime aikoina useampia. Niillä on onnistuttu harhauttamaan ihmisiä esimerkiksi verkkopankeiksi ja Omakanta-palveluksi naamioiduille verkkosivuille. Vaarana on tunnusten menettäminen ja merkittävät rahalliset menetykset.

Sisäänkirjautumista edellyttäviin palveluihin ei kannata siirtyä hakukoneiden kautta. Turvallisinta on kirjoittaa niiden osoite selaimen osoiteriville tai tallentaa osoite selaimeen ja käyttää sitä.

Palveluiden käyttäminen puhelinsovelluksella on myös turvallista. Myös Wilmasta on olemassa sovellus.

Lue lisää: Älä mene verkko­pankkiin Googlen kautta – suomalaiset menettäneet jo kymmeniä­tuhansia

Lue lisää: KRP varoittaa ovelasta Omakanta-huijauksesta – toimi näin suojautuaksesi

Lue lisää: Varo näitä viestejä – näin suomalaisia huijataan nyt