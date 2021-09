Uusi pankkihuijaus haluaa tunnukset 8 tunnissa – erottaisitko itse tämän sivun aidosta?

Huijauksen mukaan jokaisen Nordean asiakkaan on tunnistauduttava uudelleen.

Uuden pankkihuijauksen sähköposti on kohtalaisen uskottava ja itse kirjautumissivu erittäin aidon näköinen.

SähköpostitSE levitetään parhaillaan Nordean nimissä huijausta, jossa käyttäjälle esitetään vaatimus tunnistautua uudelleen kahdeksan tunnin kuluessa sähköpostin saamisesta lukien.

Tärkeäksi väitetty viesti on otsikoltaan ”Tunnista itsesi uudelleen Nordea”.

Jokaisen Nordea-asiakkaan on tunnistettava itsensä uudelleen. Tämä on pakollista. Onneksi se on yksinkertaista, turvallista ja nopeaa Nordea -pankkiympäristön kautta.

Viestiin on laitettu aitoa sisältöä esimerkiksi Nordean yhteystiedoista ja mukaan on sotkettu huijarien valheellisia väitteitä.

Viestiä leimaa paikoitellen huono suomi. Esimerkkinä vakuutus tietojen suojelemisesta:

Onko tietoni turvassa? Tietysti. Nordea vain henkilöt voivat käyttää tietojasi, jotka tarvitsevat sitä työnsä suorittamiseen.

Viestissä kuitenkin vedotaan kiireeseen. Sähköpostin ulkoasu on myös äkkiseltään katsottuna uskottava.

Huijaussähköposti on taitavasti muotoiltu, mutta sisältää kielivirheitä.

Huijausviestin klikkaaminen aiheutti Chrome-selaimessa varoituksen petollisesta verkkosivusta. Kaikki verkkoselaimet eivät kuitenkaan anna ilmoitusta. Huijaussivu on kytketty linkinlyhennyspalvelun taakse, joten verkkolinkin tarkasteleminen ei välttämättä soita hälytyskelloja.

Linkin takana oleva Nordean verkkopankin sisäänkirjautumista jäljittelevä verkkosivu on erittäin uskottavan näköinen. Eron aikanaan huomaa vain pikkuasioista: Huijaussivun sininen väri on tasainen, aidossa kuviollinen. Lisäksi huijauksen huomaa verkko-osoitteesta, vaikka huijauksessakin mukaan on ujutettu Nordea-sana.

Yksi ylimääräinen vihje huijauksesta on lähettäjän sähköpostiosoite. Vaikka lähettäjänä lukee Nordea, sen perässä on epäilyttävä osoite, joka ei viittaa Nordeaan millään tavalla.

Kaikki sähköpostiohjelmat eivät tosin näytä lähettäjän osoitetta, vaan ainoastaan nimen. Tällöin outo osoite jää huomaamatta.

Älä koskaan mene verkkopankkiin linkkiä klikkaamalla tai hakukoneen kautta. Turvallisin tapa kirjautua pankkiin on mobiilipankin puhelinsovelluksen käyttäminen. Verkkopankkia eli tietokoneen selainta käytettäessä pankin sivulle tulisi siirtyä aina näppäilemällä osoite itse tai käyttämällä pankin sivusta tehtyä kirjanmerkkiä.