Poliisi kuulustelee Vastaamon uhrit sähköisellä lomakkeella

Poliisi alkaa kuulla Vastaamon entisiä asiakkaita, jotka muodostavat Suomen suurimman asianomistajien joukon.

Poliisi alkaa kuulla Psykoterapiakeskus Vastaamon asianomistajia vielä kuluvan syksyn aikana. Kuultavien määrä on suuri, sillä rikosilmoituksia on tehty yli 25 000. Asianomistajia on kuitenkin päällekkäisten ilmoitusten vuoksi vähemmän, noin 22 000.

Kuulustelut liittyvät Vastaamon päävyyhtiin, jossa rikosnimikkeinä ovat törkeä tietomurto sekä törkeä kiristys. Kyseessä on Suomen suurin rikosilmoitusten suma.

– Asianomistajien suuren määrän vuoksi pyrimme automatisoimaan tämän, eli kuulusteluja suoritetaan sähköisesti, tutkinnanjohtaja, KRP:n rikoskomisario Marko Leponen kertoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisen lomakkeen täyttämistä. Poliisi kertoo tarkemmasta toteutustavasta ja kuulemiseen liittyvistä yksityiskohdista, kun toteuttamisaikataulu varmistuu.

Vastaamo-murron jälkimainingit ovat poikineet päähaaran kymmenien tuhansien rikosilmoitusten lisäksi kymmeniä muita rikosilmoituksia.

Tunnetuin niistä on epäilty tietosuojarikos, jossa 10:tä ihmistä tutkitaan potilastietojen säilyttämiseen liittyen. Joukossa on Vastaamon henkilökuntaa. Poliisi uskoo saavansa tämän esitutkinnan valmiiksi vielä tämän vuoden aikana.

Vajaan vuoden aikana tehtyjen rikosilmoitusten joukossa on myös törkeitä yksityiselämää loukkaavia tiedon levittämisiä, jotka liittyvät verkossa moneen otteeseen tapahtuneeseen potilasrekisterin uudelleenjulkaisuun. Ensimmäinen kerta tapahtui tammikuussa, jolloin koko tietokanta tuotiin ladattavaksi ”tavallisen” internetin puolelle avoimiin tiedostonjakopalveluihin.

– Kuten osasimme pelätä, tietokantaa on verkossa levitetty ja siitä on kirjattu joitakin rikosilmoituksia, Leponen sanoo.

Tietoja on poistettu latauspalveluista säännöllisesti, mutta ne ovat pulpahtaneet esille uudelleen jossakin muualla. Poliisi saa säännöllisesti ilmoituksia uusista paikoista, joissa tietoja jaellaan.

Viranomaisilla on mahdollisuus puuttua ”julkisen internetin” puolella tapahtuvaan tietojen jakeluun, ja sieltä tietoja saadaankin poistettua melko hyvin. Pimeän internetin Tor-verkossa tämä on vaikeampaa – käytännössä mahdotonta.

– Jos mennään Tor-verkkoon, ongelma on se ettei Tor-verkolla ole ylläpitäjiä tai palveluntarjoajia, joille pyyntöjä voitaisiin kohdistaa. Se tekee Tor-verkossa levittämisestä hankalaa torjua, Leponen sanoo.

Tietojen leviäminen on poikinut myös muuta rikollisuutta.

– Olemme tunnistaneet noin kaksikymmentä petostyyppistä rikosta, joissa Vastaamon uhrien tietoja on mahdollisesti käytetty hyväksi. On tosin mahdollista, että tiedot ovat vuotaneet jonkin muun tapauksen yhteydessä, Leponen sanoo.

” Tällä hetkellä uskomme siihen, että rikos on ratkaistavissa.

Tutkinnanjohtajan mukaan tietomurron tekninen tutkinta edistyy myös koko ajan.

– Juttua on kohta vuoden verran tutkittu, mikä kertoo tapauksen laajuudesta. Mielestäni olemme kuitenkin edistyneet hyvin. Kun käymme läpi aineistoa, etenemistä tulee ja maali häämöttää jossain vaiheessa. Toiveikkaasti tutkimme juttua.

– Tällä hetkellä tutkinta osoittaa, että johtolankoja on edelleen läpi käymättä ja niitä löytyy koko ajan lisää. Tällä hetkellä uskomme siihen, että rikos on ratkaistavissa.