ExpressVPN:n korkea johtaja ja yrityskauppa herättävät huolia, mutta asiantuntija ei vielä kierittäisi palvelua tervassa ja höyhenissä.

Vpn-ohjelmiston kehittäjä ExpressVPN on löytänyt itsensä tuplakriisiä. Yhtäällä keskiössä on yhtiön tietohallintojohtaja Daniel Gericke ja toisaalla yhtiön myyminen Kape Technologiesille.

Vpn on tietoturvaohjelmisto, joka estää nettiyhteyden ylitse kulkevan tietojen salakuuntelin ja piilottaa käyttäjänsä maantieteellisen sijainnin.

ExpressVPN on varsin näkyvä vpn-palveluiden tarjoaja. Sen sovellusta on ladattu pelkästään Android-laitteille yli 10 miljoonaa kertaa ja ohjelmisto on näkyvästi esillä kansainvälisissä tuotevertailuissa.

TechRadarin mukaan Daniel Gericke on yksi kolmesta entisestä Yhdysvaltain tiedusteluagentista, joita Yhdysvaltain oikeusministeriö syyttää osallistumisesta niin sanottuun Project Raveniin. Hankkeessa he kehittivät ilman työnantajansa lupaa vakoilutyökaluja toisinajattelijoita vastaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien laskuun. Omin päin toimineet agentit ovat sittemmin suostuneet yhteistyöhön USA:n viranomaisten kanssa.

Tämän myötä tiedusteluorganisaatio NSA:n salaiset asiakirjat vuonna 2013 paljastanut ja nykyisin Venäjällä asuva Edward Snowden varoitti käyttämästä ExpressVPN:ää.

– Jos olet ExpressVPN:n asiakas, sinun ei pitäisi olla, Snowden kirjoitti Twitteriin viime viikolla.

ExpressVPN on julkaissut lausunnon, jossa se tukee johtajaansa. Yhtiön mukaan Gericken taustat olivat tiedossa, kun hänet palkattiin vuonna 2019. Mutta yksityiskohtia hänen salaisista toimeksiannoistaan ei tiedetty.

– Tehdäksemme selväksi, niin paljon kuin arvostammekin Danielin asiantuntemusta ja sitä, kuinka se on auttanut meitä suojelemaan asiakkaitamme, emme hyväksy Project Ravenia, yhtiö lausuu.

ExpressVPN katsoo, että asiakkaiden tehokas suojeleminen vaatii myös vastapuolen ”tulivoimaa”, ja että ”parhaat maalivahdit ovat ne, jotka ovat parhaiden hyökkääjien kouluttamia”.

Yhtiö on kuitenkin kyseenalaisessa tilanteessa myös päädyttyään brittiläis-israelilaisen Kape Technologiesin ostamaksi noin miljardilla dollarilla. Uutispalvelu ZDNetin asiantuntija David Gewirtz huomauttaa Kapen aiemmin eri nimellä toimiessaan myyneen työkaluja, joiden avulla verkkosivuille voi syöttää aggressiivisesti mainoksia kaapaten muille kuulunutta mainostilaa. Jotkut virustutkat nimesivät yhtiön haittaohjelmien jakelijaksi.

Gewirtzin syväluotaava artikkeli ExpressVPN:n herättämistä huolista päättyy pohdintaan, uskaltaako vpn-palvelua enää käyttää. Hänen mukaansa yhtiötä ei ole vielä syytä asettaa häpeäpaaluun, ja Kapelle olisi bisneksen kannalta typerää rohmuta käyttäjätietoja ja näin menettää asiakkaidensa luottamus.

Tavallisen käyttäjän siis tuskin tarvitsee Gewirtzin arvion mukaan pelätä, kunhan tiedostaa, etteivät vpn-palvelut välttämättä ole täysin nimettömiä ja jotain tietoja kerätään kuitenkin. Mutta elämän ja kuoleman tilanteessa riskiä ei kannattane ottaa.

Gewirtz näkee ongelman myös Snowdenin kannanotossa. Tietovuotaja työskenteli aikanaan NSA:lle Havaijilla samassa paikassa kuin toinen Project Raven -syytetty Marc Baier. Gerwitzin mukaan Baierin toimet kalpenevat Snowdenin ”mittavan rikollisen toiminnan” rinnalla.