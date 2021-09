Jos luovutat pankkitunnukset ja epäilet huijausta, ole välittömästi yhteydessä omaan pankkiisi. Kenties yllättävää on, että poliisin mukaan tämän jälkeen tulee soittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Pankkihuijaus on siis sen laatuinen hätätilanne, että numeroon soittaminen on oikeutettua.