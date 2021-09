Facebookissa levitettävä James Bond -huijaus jäljittelee taitavasti aitoja kilpailuja ja on hyvää suomea.

Facebookissa on käynnissä huijauskampanja, jolla houkutellaan suomalaisia tilausansaan.

Huijauksen takana on Finnkino Suomi -niminen valesivu Facebookissa. Sivu on väärennetty, ja sillä käytetään Finnkinon tuotemerkkiä.

Huijaus alkaa Facebookissa näkyvänä kilpailuna.

Huijaussivun mainokset nousevat suomalaisten Facebook-käyttäjien uutisvirtaan. Niissä kerrotaan arvonnasta, jossa on mahdollista voittaa liput tulevaan James Bond -elokuvaan 007 No Time to Die.

Kilpailuun osallistumiseksi tulee kommentoida Facebook-päivitystä. Käytäntö on sama kuin monissa aidoissa Facebook-kilpailuissa.

Pian tämän jälkeen Finnkino Suomelta tulee Messenger-yksityisviesti, jonka alussa vastaanottaja mainitaan nimeltä. Viestissä kerrotaan kilpailuvoitosta ja siitä, että sen lunastaminen vaatii varausmaksun.

Kilpailuun osallistumisen jäkeen tulee yksityisviesti.

Sekä mainos että huijausviesti ovat hyvää suomen kieltä. Huijaus on kauttaaltaan poikkeuksellisen uskottava. Huijaussivuille johtava linkki on naamioitu bit.ly-linkinlyhentimen taakse, joten verkkosivun osoite ei ole näkyvissä.

Huijaus on mennyt hyvin läpi suomalaisten Facebook-käyttäjien keskuudessa. ”Kilpailu” on kerännyt runsaasti Facebook-jakoja, kommentteja ja tykkäyksiä.

Viestissä oleva linkki johtaa Finnkinon logoilla varustellulle verkkosivulle. Sivu pyytää käyttäjän yhteystietoja ja lopuksi maksukortin tietoja ”2 euron maksun maksamiseksi”.

Ruudun ulkopuolella näkyvällä verkkosivun osalla käy ilmi, että tietojen antaminen sitoo joka toinen viikko perittävään 33,50 euroa kortilta veloittavaan kuukausimaksuun. Kyseessä on klassinen tilausansa.

Verkkosivu on tehty uskottavan näköiseksi.

Oma henkilö- ja osoitetietoja ei kannata missään nimessä luovuttaa.

Viimeisessä vaiheessa kysytään maksukortin tiedot. Sen jälkeen alkaa laskutus.

Mikäli olet antanut huijaukseen maksutietosi, ole yhteydessä pankkiisi. Tilanne saattaa edellyttää kortin sulkemista.

Facebookia on kritisoitu pitkään sen kyvyttömyydestä kitkeä huijauksia palvelustaan. Palveluun on verrattain helppoa perustaa väärennettyjä sivuja ja saada niille näkyvyyttä ostamalla Facebookilta mainoksia.