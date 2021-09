Väärien koronatodistusten kauppa käy verkossa. Niitä myydään myös Suomeen.

Koronapandemian varjolla tehtävä rikollinen rahastaminen jatkuu. Tietoturvayhtiö Check Point kertoo havainneensa mustan pörssin kaupan siirtyneen darknetistä eli rajoitetun pääsyn verkosta Telegram-pikaviestimeen.

Sinne on siirtynyt myös väärennettyjen koronarokotustodistusten mustan pörssin kauppa. Aiemmin pimeillä markkinoilla on myyty koronarokotteiksi väitettyjä aineita.

Vielä elokuussa väärennöksiä tarjoavia myyjiä oli Telegramissa noin tuhat, kun nyt kauppapaikkoja on noin 10 000. Myyjät ovat organisoituneet ryhmiksi, joista joillakin on pelkästään Yhdysvalloissa jopa 300 000 seuraajaa.

Väärennettyjä todistuksia on myynnissä myös Suomeen ja sellaisen hinta on 150 euroa. Todistusten ulkoasu ja sisältö mukautuu jatkuvasti uusiin määräyksiin eri maissa.

Koronatodistukset ovat viime aikoina tulleet pakollisiksi eri maissa. Check Pointin lehdistösuhteita Suomessa hoitavan asiantuntijan mukaan väärää EU-todistusta on ollut tarjolla elokuusta alkaen ja sen Suomi-versiota mahdollisesti syyskuusta lukien.

Tämä versio väärästä todistuksesta on jo vanhentunut. Rikolliset sopeutuvat nopeasti muuttuviin määräyksiin. Uusia versioita on kuitenkin varmasti luvassa.

Suomessa kysyntää väärille todistuksille on teoriassa saattanut kasvattaa oikeiden todistusten paikoittain hankala saatavuus. Tilanne on viime aikoina parantunut selvästi, mutta edelleen on ihmisiä, joiden on vaikea saada sellainen.

Koronapassin, käytännössä EU-koronatodistuksen, merkitys Suomen avautumisessa on vielä epäselvä. Jos sitä aletaan pitää laajalti tapahtumiin pääsyn edellytyksenä, saattaa kiinnostusta väärennöksiin alkaa löytyä rokotuksesta kieltäytyjien keskuudessa.

Kaupan siirtyminen Telegramiin tarkoittaa, että ostajan ei enää tarvitse käyttää erillisohjelmia päästäkseen todistuksia tarjoaviin darkneteihin. Check Point odottaa kaupan vain kiihtyvän, kun uusia vaatimuksia todistuksen esittämiseen asetetaan voimaan ympäri maailman.

Aitoja terveyteen liittyviä todistuksia ei myydä internetissä, eikä niiden toimivuudesta ole takeita. Jos joku sellaisia tarjoaa, hän on liikkeellä laittomasti. Rikollisten kanssa ei tule asioida.

Väärennetyn todistuksen esittäminen saattaa olla myös rikollista. Aito koronatodistus on viranomaisasiakirja, ja väärennetyn todistuksen esittäminen voi täyttää petoksen kriteerit.