”Tekotapa on poikkeuksellisen suunnitelmallinen” – Törkeällä petosvyyhdillä satoja uhreja

Muun muassa pakettihuijaukset kuuluivat epäiltyjen arsenaaliin rahojen varastamiseksi.

Helsingin poliisi tutkii kaikkiaan kymmentä toisiinsa liittyvää törkeän petoksen aaltoa. Poliisin mukaan epäillyt varastivat ihmisten pankki- ja henkilötietoja hakeakseen lainoja uhrien nimissä rahoitusyhtiöiltä. Lopuksi pyrittiin turvaamaan rikoshyöty. Tämä tarkoitti rahojen nostamista käteisautomaateista.

Epäillyt ovat saaneet henkilöiden pankkitunnukset haltuunsa huijausviesteillä, kuten väittämällä, että heille on saapunut postipaketti. Tällaisia kalasteluviestejä on esiintynyt Suomessa runsain mitoin, joskaan ne kaikki eivät välttämättä liity juuri tähän rikosvyyhteen.

Poliisi epäilee, että suomalaiset ja virolaiset epäillyt aiheuttivat sadoille uhreille noin 375 000 euron vahingot alle vuodessa.

– Tekotapa on poikkeuksellisen suunnitelmallinen ja monimutkainen. Kesti viikkoja ennen kuin ymmärsimme täysin, miten nämä tarkasti koordinoidut teot toteutettiin. Lopulta pystyimme kuitenkin tekemään sellaisia toimenpiteitä, joilla rikossarja saatiin avattua, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matias Björklund tiedotteessa.

Yhdessä tapauksessa poliisi pystyi nappaamaan yhden epäillyistä kiinni verekseltään, kun hän oli nostamassa pikavippejä Espoonlahdessa sijaitsevasta pankkiautomaatista. Rahat oli hankittu kymmenien identiteettivarkauksien avulla. Epäillyn hallusta takavarikoitiin 4 000 euroa käteistä.

Huijarit väittivät esimerkiksi, että postipaketin noutamiseen tarvittava lokeron koodi tulisi hakea väärältä Postin sivulta.

– Pikavipeillä hankittuja rahoja liikuteltiin ripeästi pankkitileiltä ja henkilöiltä toisille. Näin rahojen alkuperää yritettiin osittain häivyttää. Yhdellä henkilöllä saattoi olla jopa kymmenen vain tekoa varten avattua tiliä valmiina. Ilmeni myös, että tekijöillä oli varasuunnitelmia, jos johonkin ajateltuun rahavirtaan tuli häiriötekijöitä kesken rikoshyödyn turvaamisen, Björklund jatkaa.

Nyt on saatu valmiiksi kuuden eri petosvyyhdin esitutkinta ja kolme muuta on yhä tutkinnassa. Yksi eteni syyteharkintaan viime talvena. Yhteensä petoskokonaisuudessa on epäiltyjä yli 40. Joukossa on Suomen ja Viron kansalaisia. Kahden henkilön epäillään osallistuneen yhteensä kuuteen petosaaltoon.