Älä luule olevasi muita parempi ja siten osa ongelmaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Tietokoneessasi on virus. Sinulle on saapunut postipaketti. Vastaajassasi on viesti. Olet voittanut arvonnassa lahjakortin. Pankki on lähettänyt sinulle yksityisviestin, joka pitäisi lukea.

Kuulostaako tutulta? Olemme kirjoittaneet puhelimitse, tekstiviestitse ja sähköpostitse tulevista huijauksista paljon. Siksi, että huijauksia on paljon.

Ja siksi, että ihmiset menettävät niissä paljon rahaa. Heinäkuuhun mennessä pelkästään pankkihuijauksia tehtailevat rikolliset olivat vieneet suomalaisilta yli 5 miljoonaa euroa – pelkästään tämän vuoden aikana.

Paljon on niitä, jotka huijauksiin ovat narahtaneet. Ja valitettavan paljon on myös heitä, jotka naureskelevat huijatulle ja kehuskelevat, etteivät ikinä moiseen lankeaisi.

Ei pitäisi.

Ylpeys käy myös vuonna 2021 lankeemuksen edellä. On kahdenlaisia ihmisiä: Ne, jotka ovat joutuneet netti- tai puhelinhuijarin uhriksi ja ne, jotka eivät ole joutuneet netti- tai puhelinhuijarin uhriksi – vielä.

Yhä useammassa tapauksessa huijarin ”asiakkaaksi” päätyneet sanovat, etteivät ikinä olisi uskoneet joutuvansa nettikonnan tai soittajan sumuttamaksi. Koska kyllähän heidän olisi pitänyt tietää.

Monet kertovat kokemuksistaan varoittaakseen muita. Toiset taas pitävät saamansa opetuksen omana tietonaan – koska onhan jymäytetyksi tuleminen noloa, jos omalla tarkkaavaisuudellaan on retostellut.

Ei se ole noloa. Kuka tahansa meistä on huijattavissa. Ei tarvita muuta kuin oikea hetki.

Se voi olla aamulla unenpöpperössä. Se voi olla, kun on kiire hakemaan lasta tarhasta. Se voi olla se hetki, kun todella odotat postipakettia. Tai se voi olla se hetki, kun olet juuri ostanut leffaliput ja minuuttia myöhemmin postilaatikkoosi napsahtaa Finnkinon nimissä oleva sähköposti. Se voi olla se hetki, kun aidosti asennat päivityksiä tietokoneellesi.

Huijausyrityksiä on niin paljon, että sellainen tulee ennen pitkää otollisella hetkellä.

Onnea sinulle, jos suojauksesi ovat pystyssä 100 prosenttia valveillaoloajastasi nyt ja aina tulevaisuudessa. Mutta jos keskityt naureskelemaan muille uusista huijauksista varoittamisen sijasta, olet osa ongelmaa.

Huijaukset kehittyvät koko ajan. Nyrkkisääntö siitä, että liian hyvältä kuulostavat tarjoukset eivät voi olla totta, ei enää riitä.

Vaikka tiedät etteivät euron iPhone -tarjoukset ole totta, miten toimit saadessasi naapurin nimissä sähköpostin siitä, että hän löysi kotitieltänne avaimet ja oheistaa kuvat? Tai kun Facebookissa olevasta kilpailusta on täysin mahdoton sanoa, onko se aito vai huijaus.

Sokea vainoharhaisuuskaan ei ole ratkaisu. Jos nostat suojaukset liian korkealle, viestintä muun maailman kanssa tyrehtyy.

Sain taannoin soiton mukavankuuloiselta naisihmiseltä, joka kertoi minun voittaneen säkkituolin jäätelöfirman arvonnassa. En ollut mielestäni osallistunut arvontaan. Ilmiselvä huijari siis.

Soittaja sai tehdä aika pitkään töitä saadakseen minut vakuuttumaan asiastaan. Ihan kiva, että hän näki tuon vaivan. Se säkkituoli on nimittäin oikein mukava.