Huijareiden uusi kikka: Näillä sanoilla soittaja yritti saada Joukon, 49, siirtämään rahat tililtään

Suomalaisille tulee toistuvasti teknisen tuen puhelinhuijauksia. Soittajien harhautustekniikat kehittyvät koko ajan.

Nämä olivat sanat, joilla helsinkiläiselle Joukolle, 49, viime viikolla soittanut puhelinhuijari yritti saada rahat siirtymään miehen tililtä. Muutamaa minuuttia aikaisemmin Jouko oli saanut puhelun, jossa ”Windows Technical Departmentin” työntekijäksi itsensä esitellyt soittaja kertoi Joukon tietokoneen olevan hyökkäyksen kohteena.

Kun ajoitus menee nappiin, huijaussoitto voi olla hyvinkin uskottava. Jouko oli parhaillaan asentamassa päivityksiä iäkkään äitinsä tietokoneeseen.

”Ei numeroa” -lähteestä soittaneen ja murtaen englantia puhuneen ”tukihenkilön” tarina kuulosti uskottavalta. Hän kysyi, päivitetäänkö tietokonetta parhaillaan, sillä siihen kohdistuu paljon hyökkäyksiä.

– Kun tilanne oli päällä ja olin päivitystä tekemässä, lähdin asiaa tarkastamaan, Jouko sanoo.

Nainen antoi Joukolle yksityiskohtaisia ohjeita näppäinkomennoista, joita hänen tulisi antaa löytääkseen tietokoneelta koodin, jota ”kukaan muu kuin ihmiset Microsoftilla eivät voi tietää”.

Jouko naputteli mustataustaiseen dos-komentokehotteeseen komentoja, jotka antoivat vastaukseksi monimutkaisia merkkijonoja. Soittaja osasi kertoa tarkalleen, mitä ruudulla näkyi.

Seuraavaksi Joukon piti näppäillä komentokehotteeseen komento, jonka vastaukseksi hän sai ilmoituksen, että ”rekisteri ei ole voimassa”.

Todellisuudessa komennoilla ei ole mitään tekemistä soittajan väitteiden kanssa. Syntyy kuitenkin vahva vakuuttavuuden tuntu, kun käyttäjä tekee asioita, joita ei ymmärrä mutta jotka soittaja tuntuu hallitsevan. Esimerkkejä on kertonut muun muassa it-guru, Digi- ja väestötietoviraston digitaalisen turvallisuuden VAHTI-johtoryhmän pääsihteeri Kimmo Rousku huijareita hassuttaessaan.

Soittajan mukaan hyökkäyksen voisi estää asentamalla etähallintaohjelma, jolla soittaja pääsisi antamaan apua.

Kriittinen hetki tuli pian tämän jälkeen, kun soittaja ilmoitti teknisen avun hinnaksi 10 euroa. Maksun voisi tehdä joko pankki- tai luottokortilla.

Summa ei kuulostanut pahalta, mutta Jouko ei halunnut antaa pankkikorttinsa numeroa. Hän naputteli luottokorttinsa numeron tietokoneen ruudulle auenneeseen ponnahdusikkunaan. Soittaja pyysi kortin numeroa ja vanhenemispäivää, toisen puolen kolminumeroista varmistuskoodia ei tarvittu.

Muutaman sekunnin kuluttua puhelimessa kilahti. Joukon pankkisovellus pyysi vahvistusta 1000 euron maksulle.

– No en todellakaan hyväksy. Sanoin, että tämä puhelu loppuu nyt tähän, Jouko sanoo.

Soittajalla oli vastaus valmiina.

– Siinä lukee 1000 euroa, mutta siitä veloitetaan vain 10, kuului soittajan argumentti.

Tässä vaiheessa Jouko ilmoitti naiselle, että tämän väitteet eivät pidä paikkaansa. Soittaja totesi työpäivänsä olevankin jo päätöksessä ja lopetti puhelun.

Vaikka rahaa ei siirtynyt, luottokortin kuoletuksesta seurasi kuluja. Jouko päätyi ostamaan myös äidilleen uuden tietokoneen, koska soittaja oli onnistunut ujuttamaan ohjelman vanhaan laitteeseen.

” Näinkin voi käydä, vaikka olen näistä paljon lukenut ja omasta mielestäni olen varovainen.

– Kyllä siitä jäi kusetettu fiilis. Että näinkin voi käydä, vaikka olen näistä paljon lukenut ja omasta mielestäni olen varovainen.

Puhelinhuijareilla on monia tapoja yrittää saada rahat siirrettyä uhreiltaan. Aiemmin on nähty tapauksia, joissa uhri on ohjeistettu rekisteröitymään jonkun virtuaalivaluuttakaupan asiakkaaksi ja hänet on pantu ostamaan bitcoineja. Sen jälkeen rahat on lähetetty huijarin virtuaaliseen lompakkoon, mistä niitä on käytännössä mahdoton saada takaisin.