Sinua ei ole kuvattu, eikä sinun tarvitse maksaa kiristäjille yhtään mitään.

Suomalaisia jo vuosien ajan häirinnyt pornokiristys ei ota helpottaakseen. Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus päivitti artikkeliaan aiheesta maanantaina ja korosti, että näitä aikuisviihdeteemaisia kiristysviestejä on edelleen runsaasti liikkeellä.

Viesteissä huijari väittää kuvanneensa viestin vastaanottajaa salaa tämän vieraillessa aikuisviihdesivuilla käyttämällä laitteelle asennettua haittaohjelmaa. Kuitenkaan mitään ei ole kuvattu, eikä haittaohjelmaa ole. Huijarille ei pidä maksaa mitään, ja viestit voi yksinkertaisesti poistaa.

Lue lisää: Saitko tämän pornoviestin? Kyseessä on huijaus

Huijausta on nähty englannin- ja suomenkielisenä. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan nyt nähdyissä viesteissä on jokaisessa on uniikki bitcoin-osoite. Kiristäjä siis haluaa maksun kryptovaluutta bitcoineina luultavasti pysyäkseen paremmin piilossa. Aiemmin tämä bitcoin-lompakko oli kuitenkin sama viestistä toiseen.

Viranomainen kehottaa tekemään osoitteista ilmoituksen Bitcoin Abuse -sivustolle. Jos saa tällaisen viestin, niin kopioi viestissä näkyvä bitcoin-lompakon osoite kohtaan ”Bitcoin Address”, ja valitse raportin tyypiksi ”Type: Sextortion”.