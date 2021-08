Kysymys siitä, miksei rahoja saa takaisin, painaa monen huijatun mieltä. Asiantuntija avaa ongelmaa pankkien näkökulmasta.

Huijatun sauma estää vahinko on todella pieni.

Suomalaisnainen menetti vastikään kymmeniä tuhansia euroja Microsoftin nimissä soittaneelle huijarille. Pankin mukaan rahoja ei voi palauttaa. Asiantuntijan mukaan yksittäiset rahansiirrot, vaikkakin uhrille merkittäviä, hukkuvat helposti pankkien käsittelemään rahavirtaan.

– Transaktioiden määrät ovat ihan valtavia. Pankki monitoroi maksuja, koska on kaikkien etu tietää, kuinka maksut kulkevat. Mutta kun niitä menee tällaisia määriä, ei kaikkia pysty pysäyttämään tarkistettavaksi, pankkeja edustavan Finanssiala ry:n petos- ja rikostorjunnan johtaja Niko Saxholm selvittää.

Jokaisen tarkistuksen tekee ihminen. Tekoäly ei ole vielä sillä tasolla, että se osaisi eritellä rikollisen rahansiirron normaalista siirrosta, kun se tehdään asiakkaan omalla koneella ja vahvistetaan omilla tunnuslukusovelluksen tunnuksilla.

Saxholmin mukaan ratkaisevaa on nopeus. Sauma vahingon estämiseen on usein todella kapea. Uhrin tulisi ilmoittaa huijauksesta pankille enintään noin 15–20 minuutin kuluessa, koska sen jälkeen rahojen saaminen takaisin on jo todella vaikeaa. Tämäkin pätee lähinnä Sepa-alueen eli yhtenäisen euromaksualueen ulkopuolisiin siirtoihin.

Tässä tapauksessa rahat vieläpä muunnettiin saman tien bitcoineksi, eli vaikeammin seurattavaksi kryptovaluutaksi. Kun varat päätyvät konnan bitcoin-lompakkoon, sieltä niitä ei sitten enää hevin otetakaan takaisin, vaikka bitcoin-välittäjät kuinka tekisivät yhteistyötä pankkien kanssa.

Niko Saxholm toivoo parannusta pankkien väliseen tiedonvaihtoon.

Eli vaikka uhri voi kokea toimineensa nopeasti ja ilmoittaneensa väärinkäytöksestä säntillisesti, se voi pankin näkökulmasta tapahtua auttamattoman hitaasti.

Rikolliset käyttävät myös yleisesti niin sanottuja muuleja eli rahanpesijöitä varkauksien tekemiseen.

– Rikolliset pyrkivät saamaan muulitilien omistajia kaikista pankeista nopeuttaakseen mahdollisia rahansiirtojaan. Silloin raha siirtyy välittömästi, eikä asiakkaalle jää hirveästi aikaa havaita huijausta, Saxholm huomauttaa.

Microsoft-huijattu toivoo siirtoihin esimerkiksi 12 tunnin viivettä, jotta huijarit eivät saisi rahoja niin helposti. Saxholmin mukaan tämä on nykyään mahdotonta lainsäädännön vuoksi. EU on määrännyt, että rahojen pitää siirtyä sukkelasti talouden rattaiden pyörittämiseksi.

Yksi asia, johon Saxholm toivoo muutosta, on pankkien välinen tiedonvaihto. Se ei nykylaissa ole edes mahdollista.

– Meillä on pitkään ollut toive, että asiaa voitaisiin terävöittää. Vaikka eihän sekään mikään hopealuoti ole, Saxholm pyörittelee.

Johtajan mukaan tiedonvaihdon salliminen auttaisi kuitenkin muulien pankkitilien tunnistamisessa nopeammin. Joistakin maista, kuten Hollannista, saatujen kokemusten perusteella se tekisi rikollisten elämästä vaikeampaa. Pankit ovat myös palkkaamassa lisää väkeä petosten torjuntaan, koska huijausten ongelma ei ole katoamassa mihinkään.

Kokonaan oma kysymyksensä on pankkien myötätunto ja valmius korvata selvän huijauksen vahingot omasta taskustaan. Niko Saxholmin mukaan teoriassa se voi olla mahdollista, mutta esteeksi muodostuu usein maksupalvelulaki. Siinä omien pankkitunnusten luovuttaminen rikolliselle voidaan tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi, jolloin vastuun kantaa uhri. Sama laki myös velvoittaa pankin tekemään rahasiirron, kun se tehdään verkkopankissa asianmukaisilla tunnuksilla.

Saxholm muistuttaa digimaailman olleen kanssamme jo vuosikymmeniä. Aivan kuten ihmisillä on velvollisuus pitää ovensa lukossa, elleivät halua varkaan tulevan sisälle ja vievän telkkarin, pitää myös verkossa pitää ovensa lukossa.

– Jokaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio ja neuvotella pankin kanssa.