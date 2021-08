Hyökkäys tehtiin ulkomaisista verkko-osoitteista.

Veikkaus kertoi viime viikolla, että sadoille sen asiakkaiden tileille oli tunkeuduttu heinäkuussa. Tunkeutumiset tehtiin ohjelmallisesti yrittämällä arvata käyttäjätunnus/salasanapareja. Suurin osa kirjautumisyrityksistä ei onnistunut, kertoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

– Olemme tunnistaneet 821 tapausta, joissa luvaton kirjautuminen pelitilille on mahdollisesti onnistunut. Kirjautumisyrityksistä 86 on tullut epäilyttävistä lähteistä. Olemme nollanneet kyseisten asiakkaiden salasanat ja kontaktoineet henkilöt, joiden pelitileille on kirjauduttu epäilyttävän toiminnan ollessa käynnissä. On mahdollista, että kirjautumisen on tehnyt myös pelitilin omistaja, Auremaa kertoo sähköpostitse.

Viestejä lähetettiin kaikille, joiden tileille kirjauduttiin epämääräisen toiminnan aikana heinäkuun alussa. Joukossa lienee myös tilien omistajien asianmukaisia kirjautumisia.

Analyysiensä perusteella Veikkaus uskoo tilien väärinkäytön olevan ”melko vähäistä”. Pelitileillä ei ole myöskään näkynyt poikkeavia tapahtumia.

– Mitään viitteitä siitä, että joku muu kuin pelitilin omistaja olisi päässyt pelaamaan jonkun pelitilin kautta, ei ole. Asian tutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että asiakkaiden varoja olisi käytetty väärin.

Veikkauksen mukaan sen tietojärjestelmät ovat kuitenkin toimineet normaalisti, eikä niissä ole todettu poikkeavuuksia.

Pelaaminen kaapattujen pelitilien kautta on ollut mahdollista, mutta voitot on mahdollista kotiuttaa vain omalle tilille ja siihen kytkettyyn pankkitiliin. Pankkitilin vaihtaminen puolestaan edellyttää vahvaa tunnistautumista.

– Merkittävimmät väärinkäytösten mahdollisuudet tämän hyökkäyksen osalta ovat kohteena olleilla pelitileillä olevien varojen tahallinen häviäminen pelaamalla, ja henkilötietojen (ml. käyttäjätunnusten/salasanojen) väärinkäyttö muissa Veikkauksen ulkopuolisissa palveluissa ja järjestelmissä. Kummastakaan skenaariosta meillä ei tällä hetkellä ole viitteitä, Auremaa kertoo.

Veikkauksella on tekniset keinot selvittää, onko pelitilillä ollut vieraita pelaajia. Mahdolliset vahingot ja korvattavuus käydään läpi asiakkaan kanssa.

Helsingin poliisin rikostarkastaja Jukkapekka Risun mukaan poliisi on kirjannut Veikkauksen rikosilmoituksen 14. heinäkuuta. Poliisi tutkii verkkohyökkäystä tietomurto- ja tietomurron yritys -nimikkeillä.

– Hyökkäykset vaikuttavat tulleen ulkomailta useasta eri ip-osoitteesta, Risu sanoo.