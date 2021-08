Saitko odottamatta viestin saapuvasta paketista? Samalla kikalla tehdään monta huijausta

Huijausviestit ovat kehittyneet yhä uskottavimmiksi, varoittaa tietoturvayhtiö Kaspersky. Kuljetusyhtiöiden nimissä lähetetyillä viesteillä yritetään useita erilaisia huijauksia.

Väärennetyt ilmoitukset odottamattomista saapuvista pakettikuljetuksista ovat olleet yksi yleisimmistä huijauskeinoista huhti–kesäkuussa, kertoo venäläinen tietoturvayhtiö Kaspersky raportissaan.

Tietoturvayhtiön mukaan huijarit muokkaavat viestejä entistä taitavammin kohdemaan mukaan, ja vuoden toisella neljänneksellä erilaisten huijausviestien kielivariaatioiden määrä kasvoi.

Huijausviesteissä väitetään usein, että paketin saamiseksi vastaanottajan olisi maksettava vielä esimerkiksi tulli- tai lähetysmaksuja. Viesteissä tulleet linkit johtavat mahdollisimman aidon näköisille valesivustoille, joiden kautta maksaessaan uhrit saattavat menettää sekä joskus viestissä ilmoitettua suuremman rahasumman että luottamukselliset pankkitietonsa.

Kasperskyn julkaisemassa raportissa on kuvakaappauksia muun muassa PostNordin nimissä lähetetyistä viesteistä.

Suomessa PostNordin lisäksi esimerkiksi myös Posti ja Matkahuolto ovatkin kesän aikana varoittaneet yhtiöiden nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.

– Huijausviesteissä pyydetään maksamaan puuttuva toimitusmaksu ennen kuin paketti voidaan toimittaa perille tai lataamaan sovellus. Viestejä on liikkeellä niin sähköpostissa kuin tekstiviesteinäkin, kertoo PostNord.

Postin mukaan huijausviestien sisältö on vaihdellut: Usein niissä kerrotaan saapuneesta lähetyksestä, voitetusta palkinnosta tai maksamattomasta kuljetusmaksusta. Posti on myös julkaissut sivuillaan esimerkkejä sen nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.

Matkahuolto varoittaa huijausviesteistä, joissa olevan linkin on väitetty johtavan matkalla olevan paketin seurantaan. Todellisuudessa linkin kautta puhelimeen on yritetty ladata haittaohjelmaa.

Kyseessä on saattanut olla esimerkiksi FluBot-haittaohjelma, josta myös Kyberturvallisuuskeskus varoitti kesän aikana.

Kasperskyn mukaan joissakin kuljetusyhtiöiden nimissä lähetetyissä viesteissä vastaanottajia on houkuteltu osallistumaan myös erikoisiin arpajaisiin, joissa palkintoina on ollut mahdollisuus ostaa paketteja, joita ei ole voitu toimittaa perille. Paketin sisältöä ei ole kerrottu, ja hinta on vaihdellut paketin koon mukaan.

Arpajaisten ”voittajat” ovat kuitenkin jääneet maksun jälkeen nuolemaan näppejään ilman luvattua pakettia. Kasperskyn tiedotteen mukaan esimerkiksi Venäjällä toimittamatta jääneet paketit palautetaan lähettäjälle tai tuhotaan, jos palauttaminen ei onnistu.