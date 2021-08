Teknisen tuen huijauksia yritetty järisyttävä määrä – suomalaiset erottuvat edukseen Microsoftin tutkimuksessa

Teknisen tuen huijaukset ovat tavoittaneet hätkähdyttävän määrän suomalaisia, mutta me olemme konnille kova pähkinä.

Puolet Suomessa asuvista aikuisista on viimeisen vuoden aikana altistunut teknisen tuen huijauksille, joista käytetään myös nimeä helpdesk-huijaukset. Yli puolessa puhelinhuijausyrityksistä huijari esiintyy Microsoftin edustajana.

Havainto on peräisin Microsoftin teettämästä usean maan tutkimuksesta (pdf), jossa perehdyttiin tähän huijauksen muotoon.

Altistuminen ei tarkoita, että kaikista on tullut uhreja. Itse asiassa tässä suhteessa suomalaiset poikkeavat edukseen tutkimuksen keskiarvosta. 3 prosenttia suomalaisista on menettänyt rahaa näissä huijauksissa, kun globaalisti luku on 7 prosenttia.

Valveutuneisuudesta kertoo myös se, että Suomen vastaajista 86 prosenttia piti epätodennäköisenä, että yritys ottaisi asiakkaaseensa yhteyttä kyselyssä mainituilla tavoilla ilman asiakkaan aiempaa yhteydenottoa. Globaalisti prosentti on 79.

Teknisen tuen huijaus tarkoittaa tyypillisesti puhelimitse tapahtuvaa vedätystä, jossa soittaja tekeytyy yleensä Microsoftin, mutta myös muiden yritysten tekniseksi tueksi väittäen, että tietokoneessa tai puhelimessa on korjaamista vaativa ongelma kuten virus. Huijari haluaa saada etähallintaohjelmalla yhteyden laitteeseen tietojen varastamiseksi tai vaikka pankkitilin tyhjentämiseksi.

Soittojen lisäksi huijarit hyödyntävät nyt myös esimerkiksi ammattimaisen näköisesti tehtyjä verkkosivuja ja ponnahdusikkunoita.

Globaalisti teknisen tuen huijauksille on altistunut 59 prosenttia vastaajista. Pelkästään Microsoft saa kuukausittain 6500 valitusta henkilöiltä, jotka ovat joutuneet Microsoftin työntekijänä esiintyvän huijarin uhriksi.

Muun muassa Microsoft ei koskaan soita suoraan henkilöasiakkaille ilman asiakkaan aiempaa yhteydenottoa, vaan Microsoftin kanssa tapahtuva viestintä lähtee aina asiakkaan aloitteesta. Jos saat tällaisen puhelun, yksinkertaisesti lopeta se.

Microsoft suosittaa myös monivaiheista tunnistautumista huijausten estämiseksi. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa salasanalla kirjautumisen täydentämistä esimerkiksi puhelimeen lähetettävällä varmistuskoodilla.