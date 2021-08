Jopa sadan sotalaivan sijainnin väärentäminen laivaliikennettä seuraavaan AIS-tietojärjestelmään voi hämmentää, mutta ei aiheuta haittaa, arvioidaan Fintrafficista.

Joku on viimeisen vuoden aikana syöttänyt väärennettyjä tietoja noin sadan sotalaivan sijainneista ja liikkeistä kansainväliseen merenkulun turvallisuutta parantavaan AIS-paikkatietojärjestelmään.

”Haamulaivojen” syöttäminen järjestelmään on itse asiassa helppoa.

– AIS-järjestelmässähän ei ole mitään sisäänrakennettua tietoturvaa, kertoo hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficistä, jonka tehtäviin kuuluu AIS-järjestelmän ylläpito Suomessa. Fintraffic on liikenne- ja viestintäministeriön alainen erityistehtäväyhtiö.

– Jos on olemassa radiolaite, jonka perässä on ohjelmisto, jolla tietoa voi syöttää, niin radioverkkoonhan se menee. Ainoa tunniste on mmsi-koodi eli yksilöivä meriradionumero, joka identifioi lähettävän radiolaitteen, ja sillä on yleensä radiolupa, jolla se on liitetty alukseen ja aluksen omistajaan, Soininen kertoo.

AIS-järjestelmä perustettiin reilut parikymmentä vuotta sitten vakavien merellä tapahtuneiden törmäysten jälkeen, eikä tietoturva selvästikään tuolloin ollut kovin korkealla kehittäjien prioriteeteissa.

Muun muassa Ruotsissa on uutisoitu laivaston aluksista, jotka on väärennetty liikkumaan Itämerellä Venäjän aluevesillä. Suomen Merivoimien mukaan väärennetyt AIS-tiedot voivat kyllä aiheuttaa haittaa meriliikenteelle, mutta eivät puolustukselle.

– Väärät AIS-tiedot voivat pahimmillaan olla riski erityisesti vilkkaalle siviilimerenkululle. Tietojen väärentäminen luonnollisesti heikentää järjestelmän luotettavuutta, Merivoimista todetaan.

– Merivoimat ei kommentoi mahdollisia häiriöhavaintoja operatiivisista syistä johtuen. Merivoimat kykenee alueellisen koskemattomuuden valvontaan AIS-järjestelmän käytettävyydestä riippumatta.

AIS-tietoja kerätään suuresta osasta aluksia. AIS-lähetin on usein valmiina jo suuremmissa veneissä.

AIS-järjestelmän tietoturvan puute on kuitenkin merenliikenteessä yleisesti tiedossa, joten käytännössä laivojen sijaintia ja liikkeitä koskevat tiedot varmistetaan myös monella muulla tavalla.

– Totta kai sinne pystyy tekemään haamualuksen, mutta varsinkin rannikoiden lähellä puuttuva alus havaitaan todella helposti, Soininen kertoo.

– Meriliikennettä ohjaavissa VTS-järjestelmissä on täysin vakiona toimintoja, joilla AIS-tietoa varmistetaan eri tavoin, esimerkiksi vertailemalla tietoja yleisiin tietokantoihin ja tutkatietoihin. Poikkeustapauksista järjestelmä antaa hälytyksen. On myös pidemmälle vietyjä keinoja tarkistaa, että missä kartalla näkyy laiva, niin siellä sellainen oikeasti myös on.

” Huijaukset eivät mene läpi, mitään aitoja vaikutuksia niillä ei ole.

Soinisen mukaan Suomen meriväylien alueella haamulaivoja ei ole ollut, ja jotkut mahdolliset väärät tiedot ovat johtuneet laivojen laitteistojen virheistä, jotka on korjattu mahdollisimman pian.

Miksi joku sitten on syöttänyt vääriä tietoja AIS-järjestelmään, jos ne on kerran helppo havaita ja todistaa vääriksi?

– On vaikea sanoa, mitä joku haluaa sillä saavuttaa, koska missään maassa ohjausjärjestelmät eivät toimi vain ja ainoastaan AIS-tiedon varassa, eikä kukaan tee jotain päätelmiä vain niiden perusteella, Soininen sanoo.

– AIS-tiedon tarkistaminen on ollut tapana jo pitkään. Huijaukset eivät mene läpi, mitään aitoja vaikutuksia niillä ei ole.

Soinisen mukaan uusia seuraavan sukupolven varmempia AIS-järjestelmiä on kyllä kehitteillä ja testattavana, mutta aivan lähiaikoina niitä on turha odottaa laajaan käyttöön.

– Meriliikenne on globaalia, ja käytettävien järjestelmien tulee toimia maailman joka reunalla. Kauppa-alusten järjestelmien laajamittaisen päivittymisen kohdalla puhutaan jopa helposti vuosikymmenestä, Soininen sanoo.