Pahamainen tiedustelupalvelu neuvoo – vältä edes nämä kolme virhettä mobiililaitteiden käytössä

Amerikkalainen tiedusteluvirasto National Security Agency eli NSA on jakanut ohjeita langattomien laitteiden suojaamiseen verkkohyökkäyksiltä.

Yhdysvalloilla on lukuisia tiedustelupalveluita ja niistä NSA on erikoistunut etenkin digitaaliseen tiedusteluun. Vuonna 2013 Edward Snowdenin aloittamat paljastukset kertoivat, että virasto on salassa harjoittanut jo vuosien ajan maailmanlaajuista kansalaisiin kohdistuvaa joukkovalvontaa.

Nyt pahamaineinen tiedustelupalvelu on jakanut joukon ohjeita, jotka on periaatteessa suunnattu erinäisille Yhdysvaltain valtion virastojen työntekijöille. Turvallisuusohjeistukset ovat kuitenkin päteviä vinkkejä kaikille.

1. Vältä julkisia Wi-Fi-verkkoja.

NSAn ohjeet kehottavat välttämään julkisia Wi-Fi-verkkoja kokonaan mahdollisuuksien rajoissa. Julkisen verkon kautta on mahdollista kaapata sen yli lähetettyjä tietoja. Lisäksi rikollinen toimija voi esimerkiksi luoda kopion julkisesta verkosta, johon yhdistävien tahojen kaikki tiedot varastetaan.

Julkiseen verkkoon yhdistäessä NSA kehottaa vahvasti käyttämään vpn-sovellusta. Vpn salaa käyttäjän tietoliikenteen ja voi piilottaa hänen maantieteellisen sijaintinsa. Lisäksi NSA kehottaa käyttäjiä yhdistämään julkisissa verkossa vain HTTPS-protokollaa käyttäviin verkkosivuihin.

2. Älä pidä bluetooth-yhteyttä päällä tarpeettomasti

Bluetooth-yhteys välittää dataa langattomasti laitteiden välillä lyhyillä etäisyyksillä. Yhteyttä voidaan kuitenkin käyttää myös hyökkäyksen väylänä. Bluetooth-signaalin kaappaamalla rikollinen voi esimerkiksi kaivaa tietoja sen lähettäneestä laitteesta.

Mikäli bluetoothin sulkeminen ei ole mahdollista, NSA kehottaa luomaan listan sovelluksista, jotka voivat käyttää yhteyttä. Lisäksi virasto muistuttaa seuraamaan, jos jokin tuntematon taho yhdistää laitteeseesi bluetoothilla.

3. Sulje NFC-yhteys

NFC-yhteyttä käytetään esimerkiksi maksupalveluissa sekä muissa tilanteissa, joissa laitteiden välillä siirretään dataa suoran kontaktin kautta.

Yhteyden lyhyestä etäisyydestä johtuen NFC:tä on haastavaa käyttää tietojen varastamiseen, mutta NSA:n mukaan tietojen vaarantuminen on joka tapauksessa mahdollista. Tästä johtuen virasto kehottaa sulkemaan kokonaan yhteyden, kun sitä ei käytä.

Kolmen pääpointin lisäksi NSA kehottaa sulkemaan tai rajoittamaan laitteiden paikannusominaisuuksia ja painottaa vahvan salasanan merkitystä.

Lisäksi virasto muistuttaa, että turvallisuuden nimissä laitteiden kanssa tulisi käyttää vain luotettavia lisälaitteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kannettavan laitteen kanssa tulisi käyttää vain sen alkuperäistä laturia.

