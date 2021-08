IPhonen wifi-asetukset kannattaa tarkistaa, ettei puhelin yhdistä esimerkiksi väärennettyihin verkkoihin.

Apple korjasi laitteidensa wifi-yhteyksistä virheen, jolla on voinut kaataa laitteen ja mahdollisesti tehdä pahempaakin haittaa.

IPhone-puhelimien ja iPad-tabletien iOS-käyttöjärjestelmässä on kuitenkin yhä kaksi asetusta, jotka saattavat vaarantaa puhelimen käyttäjän tietoturvan.

IOS-järjestelmässä on nimittäin erikoinen puute. Järjestelmä tallentaa laitteen muistiin tiedot wifi-verkoista, kun käyttäjä liittyy niihin, eli verkoista tulee niin sanotusti ”tunnettuja verkkoja”. Näitä ”tunnettuja verkkoja” ei kuitenkaan pysty enää poistamaan puhelimen muistista, kun käyttäjä ei ole niiden alueella.

Jos wifi-verkko löytyy iPhone- tai iPad-laitteen tunnettujen verkkojen joukosta, saattavat laitteet tämän jälkeen yhdistää ne automaattisesti, jos tämän on sallinut laitteen asetuksista.

Vaarana on, että esimerkiksi julkisessa wifi-verkossa joku voi päästä esimerkiksi seuraamaan tai häiritsemään puhelimen ja verkon välistä liikennettä.

Suurin osa verkkoliikenteestä on nykyään tosin salattua, mutta automaattisen liittymisen estäminen on käyttäjän kannalta silti turvallisempi vaihtoehto. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu NSA neuvoo välttämään julkisten wifi-verkkojen käyttöä.

Lisäksi rikollinen toimija voi esimerkiksi luoda kopion julkisesta verkosta. Tällöin puhelin saattaakin yhdistää huomaamatta huijarin verkkoon.

Varmin tapa välttää ongelmat on ottaa wifi-yhteys kokonaan pois päältä ainakin kodin ulkopuolella. Jos tätä ei jaksa tai muista aina tehdä, kannattaa varmuuden vuoksi tarkistaa wifi-asetusten alla olevat valikot puhelimen turvaamiseksi.

IPhone- ja iPad-laitteiden wifi-asetuksista löytyvät nimittäin kohdat Ehdota liittymistä sekä Liity hotspotiin.

Ehdota liittymistä -kohdan valikossa valitaan, millä tavalla käyttäjä haluaa liittyä jo aiemmin laitteella käytettyihin wifi-verkkoihin.

Vaihtoehto Pois tarkoittaa, että puhelin liittyy automaattisesti tuttuihin wifi-verkkoihin. Vaihtoehto Ilmoita taas tarkoittaa, että käyttäjä näkee edes ilmoituksen siitä, että puhelin on liittynyt wifi-verkkoon. Turvallisin on viimeinen vaihtoehto Kysy, jossa käyttäjältä kysytään erikseen, liittyykö laite wifi-verkkoon vai ei. Tämä on siis se vaihtoehto, joka kannattaa laittaa päälle.

Liity hotspotiin -valinta koskee tilanteita, joissa wifi-verkkoja ei ole, joten puhelimen voi asettaa liittymään nettiin jonkun toisen esimerkiksi puhelimensa avulla muodostaman hotspotin kautta.

Vaihtoehtoina ovat Ei koskaan, Pyydä liittymään ja Automaattisesti, joista viimeksi mainittua ei oikeastaan kannata käyttää. Se nimittäin liittää puhelimen muiden laitteiden luomiin hotspoteihin. Sen sijaan Pyydä liittymään -vaihtoehto kysyy käyttäjältä tähän luvan ja Ei koskaan -vaihtoehto ei siis liitä puhelinta hotspoteihin.