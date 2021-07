Pegasus-vakoiluohjelman löytäminen ei ole aivan helppoa edes Amnestyn työkalulla.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on julkistanut työkalun, jonka avulla on mahdollista tarkistaa, löytyykö puhelimesta Pegasus-vakoiluohjelma, kertoo muun muassa verkkolehti The Verge.

Laajoissa tutkimuksissa on selvinnyt, että useiden maiden viranomaiset ovat käyttäneet Pegasus-ohjelmaa muun muassa ihmisoikeusaktivistien, yritysjohtajien, toimittajien ja virkamiesten vakoiluun. Ohjelman on kehittänyt israelilainen NSO Group, joka on myynyt sitä esimerkiksi valtioiden tiedusteluorganisaatioille.

Ohjelmaa on ainakin yritetty levittää niin Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa murhatun toimittajan Jamal Khashoggin vaimon Hanan Elatrin kuin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja tämän lähipiirin puhelimiin. Muun muassa Unkarin ja Intian hallitusten epäillään käyttäneen ohjelmaa muun muassa toimittajien tarkkailuun.

Pegasuksen paljastaminen ei ole aivan helppoa edes Amnestyn julkistaman MVT-ohjelmiston ja ohjeiden avulla. Parhaiten tarkistusohjelma toimii iPhone-puhelimien tietojen kanssa. Androidin kanssa tulokset ovat rajoitettuja, mutta ohjelma voi paljastaa kuitenkin mahdollisesti vaarallisia tekstiviestejä sekä sovellusasennuksissa käytettyjä apk-tiedostoja.

Puhelimen tutkinta tapahtuu tietokoneella, johon on ladattava Amnestyn julkistama ohjelma sekä puhelimesta otettu varmuuskopio. Ensiksi kannattaa kuitenkin lukea Amnestyn julkistamat ohjeet.

Amnestyn ohjelmistotyökalu vaatii esimerkiksi Windows-tietokoneille aluksi WSL-kehitysympäristön asentamista, jonka avulla Linux-ohjelmia voidaan käyttää Windows-koneilla. Tämän avulla koneelle asennetaan jokin Linux-jakelupaketti.

Linux-koneissa on oltava Python 3. Mac-koneille on asennettava Homebrew-ohjelma sekä App Store -sovelluskaupasta löytyvä XCode.

Jopa ohjeita noudattamalla Amnestyn työkalu saattaa aiheuttaa koneessa useita virheilmoituksia.

