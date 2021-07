Suomalaisiin puhelimiin lähetetään entistä enemmän vaarallisia tekstiviestejä. Linkkejä ei missään nimessä pidä avata.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut haittaohjelman uudesta aallosta useita ilmoituksia.

Suomessa viime aikoina aktiivisesti levitetty FluBot-haittaohjelma on taas ajankohtainen. Haittaohjelmaa on naamioitu muun muassa vastaajaviesteiksi. Niillä tarkoitetaan automaattisia tekstiviestejä, jotka voi asettaa lähtemään yhteyttä ottavalle käyttäjän ollessa tavoittamattomissa.

Viesti on lyhyt ja yksinkertainen.

Yhdelle IS:n toimituksessa työskentelevälle on maanantain aikana tullut jo kaksi tällaista vastaajaviestiä. Lisäksi hän sai vastaavan viestin pari viikkoa sitten. Viesteissä on hyvällä suomella lause ”Sinulla on 1 uusi vastaajaviesti”. Vastaanottajaa kehotetaan siirtymään verkko-osoitteeseen, joka yhdessä viestissä alkoi epäilyttävästi https://www.tshirtcity.nyc.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan FluBotin levittäminen on jälleen yltynyt. Keskukselle on viikonlopun ja maanantain aikana tullut kymmenittäin ilmoituksia vastaajaviesteistä.

Uusissa tekstiviesteissä on tyypillistä juuri niiden lyhyt väite yhden vastaajaviestin odottamisesta. Muilta osin kampanja toimii niin kuin ennenkin.

” Aamulla silmät unenpöpperössä tuota melkein klikkaa vahingossa.

Tällaiset tekstiviestit ovat vieneet verkkosivulle, joka pyrkii istuttamaan Android-puhelimeen FluBot-haittaohjelman. Se varastaa puhelimen osoitekirjan, levittää itseään edelleen ja tiettävästi vakoilee suomalaisten usein käyttämiä sovelluksia kuten mobiilipankkeja.

Lue lisää: Tällainen on suomalaisten puhelimia riivaava haittaohjelma: Näin se leviää ja varastaa tietosi – ja näin pääset siitä eroon

Vaara erehdykseen on olemassa etenkin, jos viestiä katsoo ylimalkaisesti esimerkiksi kiireessä tai väsyneenä.

– Hämmennys on tullut siitä, kun tuo viesti on tullut öisin. Aamulla silmät unenpöpperössä tuota melkein klikkaa vahingossa. Tai nyt kiireen keskellä aamulla, IS:n toimituksessa työskentelevä toteaa.

Haittaohjelmaa levitettiin alkukesästä erittäin aggressiivisesti, mutta kesäkuun lopulla Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus arvioi vaaran pienentyneen selvästi. Viestejä on lähetetty myös kuljetuspalvelu DHL:n nimissä.

Keskus arvioi kampanjan aaltoilevan edestakaisin, ja suvantovaihe näyttäisi olevan tältä erää ohitse.