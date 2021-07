Konnat iskivät Hevisauruksen keikkaan – näin kiero Facebook-huijaus toimii

Lasten suosiossa oleva metalliyhtye on vain yksi useista artisteista, jotka joutuvat tappelemaan Facebookin tapahtumahuijauksia vastaan.

Suomalainen lasten metallibändi Hevisaurus soitti keskiviikkona keikan, jota ei edes pystynyt katsomaan suorana verkossa. Keikan Facebook-tapahtuma sai kuitenkin rinnalleen huijarien oman tapahtumailmoituksen, jossa mainostettiin olematonta suoraa lähetystä. Ilmoitukseen kopioitiin sumeilematta Hevisauruksen nimi ja kuva.

– Olemme pyrkineet sitä viime päivät poistamaan. Olemme olleet yhteydessä Facebookiin, ja olemme saaneet siitä paljon palautetta. Aika aseettomina näiden kanssa ollaan, Hevisauruksen manageri Juha Ruusunen huokaisee.

Englanninkielisessä huijauksessa käytettiin kuvaa, joka oli kopioitu Hevisauruksen keikalta toukokuussa. Huijarit levittivät Facebookissa väärää linkkiä, joka lupasi johdattaa suoraan striimiin. Sen sijaan linkki vei väärälle verkkosivulle, joka edellytti maksullista jäsenyyttä olemattoman striimin katsomiseksi.

Tässä tapahtumaan linkitetään väärällä profiililla. Huijarit väittivät keikan olevan katsottavissa etänä koronaviruksen takia.

Facebook-kommentin perusteella huijarien tarjoama ”premium-jäsenyys” maksaa 50 euroa. Kyseessä näyttäisi olevan tyypillinen tilausansa, jossa uhreilta veloitetaan summia joka kuukausi palveluista, jotka eivät tee mitään.

Viestejä pyrittiin tekemään uskottavammiksi kommenteilla, jotka väittivät linkin todella tarjoavan keikkalähetystä. Nämä viestit saattavat olla automaattisesti toimivan käyttäjätilin eli botin tuotoksia. Tilit saattavat olla joko varastettuja tai alun perin petostarkoituksiin luotuja.

Kokemus ei ollut bändille ensimmäinen. Vastaavia huijauksia ilmeni useita viime vuonna, kun Hevisaurus teki keikkoja verkon yli. Ruusunen harmittelee, että ongelma on edelleen olemassa. Hän on turhautunut Facebookin toimettomuuteen huijausten torjunnassa.

– Se vaan jumitti siellä, eikä sitä saanut millään pois. Laitoimme huijauksesta ilmoituksen useita kertoja, mutta sehän on automatiikkaa, joka siellä toimii. Ei pysty soittamaan Facebookille, että ottakaa tuo pois, Ruusunen naurahtaa.

Olematonta striimiä mainostettiin kommenteilla, joista ainakin osa lienee automaattisten bottien julkaisemia.

Manageri uskoo, että valtaosa faneista on valveutuneita, eikä haksahda tällaisiin huijauksiin. Väärän tapahtumailmoituksen kommentit olivat lähinnä roskaviestejä. Bändi pyrkii myös itse varoittamaan huijauksista.

– Tietynlainen digivalveus siinä pitää olla kyllä, Ruusunen sanoo.

Facebookin väärät tapahtumailmoitukset ovat vuosia olemassa ollut ilmiö. Jos tapahtuman tietoja ei suoraan varasteta väärään ilmoitukseen, niin sitten konnat laittavat aitoon tapahtumaan omia roskalinkkejään. Tämän vuoksi aidon tapahtuman järjestäjä on usein estänyt osallistujien julkaisut sivuillaan. Ja näissä tapauksissa puolestaan huijauslinkkejä jaetaan kommentteina järjestäjän julkaisuihin sivuilla.

Esimerkiksi vuosi sitten uhriksi joutui brittiläinen musiikkifestivaali Noisily Festival. Event Industry News uutisoi vuosi sitten, kuinka huijarit hyökkäsivät festivaalin suoraan lähetykseen luoden lukuisia vääriä Facebook-sivuja, jakaen vääriä linkkejä ja kopioiden tapahtuman aitoja viestejä.

Faneja jallitettiin lahjoittamaan rahaa Noisilyn sijaan rikollisille. Facebook-julkaisuja ja -kommentteja jouduttiin poistamaan sadoittain, ja vääriä Noisily-sivuja ilmoitettiin Facebookille yli 15 kappaletta. Kaikesta huolimatta huijarit onnistuivat sitkeästi palaamaan.

Lue myös: Sadat tuhannet lankesivat ikivanhaan Facebook-huijaukseen – sitten konnat mokasivat

Uhriksi eivät joudu vain suuren mittakaavan tapahtumat. IS Digitoday on nähnyt hyvinkin pienen mittakaavan tilaisuuksia, joille on luotu rinnakkaisia huijaustapahtumia Facebookiin. Yleensä näihin kopioidaan alkuperäisen tapahtuman kuvat ja tiedot. Tapahtuman järjestäjän nimi on myös usein muotoiltu varsin uskottavaksi.

Tapahtumahuijaukset eivät koske vain musiikkia. Mikä tahansa kiinnostusta herättävä tilaisuus on houkuttelevaa kauraa konnille. Ongelmaan liittyy myös rinnakkainen ilmiö, jossa huijarit myyvät konserttilippuja tapahtumissa. Tämä on tosin ollut korona-aikana hiljaisempaa, kun konsertteja ei ole juuri ollut. Ilmiön voi kuitenkin olettaa palaavan.

Tavallinen Facebook-käyttäjä selviää pitkälle varovaisuudella. Älä klikkaa tuntemattomia linkkejä, ja varo ehdottomasti antamasta maksutietojasi kenellekään, josta et ole ehdottoman varma.

Katso myös, millainen profiili tapahtumasta ilmoittavalla tilillä on. Onko siellä aiempaa sisältöä ja millaista se on? Huijauksia varten luodut tilit ovat usein tuoreita ja vailla historiaa.

Kalifornian yliopisto antaa ohjeita tapahtuman järjestäjille:

Etsi tapahtumasi nimellä, onko Facebookissa vääriä tapahtumailmoituksia.

Älä suostu tuntemattomiin pyyntöihin isännöidä tilaisuutta kanssasi.

Pyri valvomaan Facebook-tililläsi tapahtuvaa kommentointia ja estä kommentointi tarvittaessa.

Blokkaa kaikki käyttäjänimet ja väärät profiilit, jotka kommentoivat tai julkaisevat viestejä Facebook-sivullasi. Blokkaa myös tiettyjä sanoja.